“¿Qué energía? ¿Qué pueblo?”: Cubadebate celebra aniversario de La Habana y los cubanos lo destrozan en redes

Vídeos relacionados:

El portal oficialista Cubadebate lanzó una convocatoria por el aniversario 506 de La Habana que terminó convertida en un desfile de críticas al deterioro de la capital.

La publicación, realizada este jueves en Facebook, invitaba a los usuarios a compartir imágenes de la ciudad bajo el lema “Envíanos tu mirada de la ciudad”.

Captura Facebook / Cubadebate

“Cada 16 de noviembre, La Habana despierta celebrando su historia. Son 506 años de calles que narran el paso del tiempo”, decía el texto, que buscaba una respuesta emotiva del público.

Sin embargo, los comentarios mostraron una realidad muy distinta: una ciudad que, según los propios habaneros, vive entre basura, derrumbes, epidemias, desidia del régimen, apagones y abandono.

“Una mirada triste, por causa de los tiranos que la aplastan”, escribió Darlon Bermúdez, uno de los primeros en comentar.

Lo más leído hoy:

“Al que le toque borrar con Photoshop la basura de las fotos que van a llegar va a dormir poco hoy”, ironizó Jorge Bacallao Guerra.

Por su parte, Karen Cano pidió: “Permitan compartir las verdaderas fotos de La Habana”, mientras Frank Pérez Pérez lamentó: “Ciudad Habana, que fue la envidia de toda América, hoy somos una ciudad en ruinas, con penas y sin gloria”.

Otros usuarios fueron más duros. “¿Qué energía? ¿Qué pueblo? ¿Qué Habana? Ustedes son un meme”, escribió Tuangel Blanco, en referencia al tono propagandístico de la publicación.

Sandra García Espinosa añadió con sarcasmo: “Tremendo cumpleaños el de La Habana, sus calles relucientes, las edificaciones en perfecto estado... de seguro pintaron para que se viera bonito”.

La mayoría de los comentarios coincidieron en denunciar la suciedad, los salideros y el colapso urbano.

“La Habana cumple 506 años llena de basureros, con calles rotas y edificios apuntalados”, escribió Edy Meza.

Otros fueron más gráficos: “Le voy a mandar la foto del basurero de la esquina de mi casa”, comentó Yerena Cordero.

Algunos, como Rafael Dueñas, recordaron con nostalgia la época anterior al régimen: “Los últimos 65 han sido los peores de una ciudad que lucía y brillaba. Hoy el comunismo la tiene destruida”.

Aunque también hubo mensajes breves de felicitación o nostalgia, la publicación de Cubadebate se vio ampliamente desbordada por críticas que exponen la desconexión entre el discurso oficial y la vida diaria de los habaneros.

“El basurero más grande está en el Consejo de Ministros”, escribió Jesús Ángel Pérez Gutiérrez, uno de los comentarios más duros, igual que Yusmel R. Padron quien recalcó: “La ‘franja de Gaza’ revolucionaria”, haciendo una metáfora del nivel de destrucción de la que algunos consideran ciudad maravilla.

La convocatoria del medio estatal, que pretendía resaltar “la energía del pueblo habanero”, terminó mostrando el hartazgo de una población que vive en una ciudad que se cae a pedazos mientras el régimen continúa invirtiendo en hoteles y propaganda.