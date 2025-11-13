“¿Qué energía? ¿Qué pueblo?”: Cubadebate celebra aniversario de La Habana y los cubanos lo destrozan en redes

Vídeos relacionados:
El portal oficialista Cubadebate lanzó una convocatoria por el aniversario 506 de La Habana que terminó convertida en un desfile de críticas al deterioro de la capital.
La publicación, realizada este jueves en Facebook, invitaba a los usuarios a compartir imágenes de la ciudad bajo el lema “Envíanos tu mirada de la ciudad”.
“Cada 16 de noviembre, La Habana despierta celebrando su historia. Son 506 años de calles que narran el paso del tiempo”, decía el texto, que buscaba una respuesta emotiva del público.
Sin embargo, los comentarios mostraron una realidad muy distinta: una ciudad que, según los propios habaneros, vive entre basura, derrumbes, epidemias, desidia del régimen, apagones y abandono.
“Una mirada triste, por causa de los tiranos que la aplastan”, escribió Darlon Bermúdez, uno de los primeros en comentar.
Lo más leído hoy:
“Al que le toque borrar con Photoshop la basura de las fotos que van a llegar va a dormir poco hoy”, ironizó Jorge Bacallao Guerra.
Por su parte, Karen Cano pidió: “Permitan compartir las verdaderas fotos de La Habana”, mientras Frank Pérez Pérez lamentó: “Ciudad Habana, que fue la envidia de toda América, hoy somos una ciudad en ruinas, con penas y sin gloria”.
Otros usuarios fueron más duros. “¿Qué energía? ¿Qué pueblo? ¿Qué Habana? Ustedes son un meme”, escribió Tuangel Blanco, en referencia al tono propagandístico de la publicación.
Sandra García Espinosa añadió con sarcasmo: “Tremendo cumpleaños el de La Habana, sus calles relucientes, las edificaciones en perfecto estado... de seguro pintaron para que se viera bonito”.
La mayoría de los comentarios coincidieron en denunciar la suciedad, los salideros y el colapso urbano.
“La Habana cumple 506 años llena de basureros, con calles rotas y edificios apuntalados”, escribió Edy Meza.
Otros fueron más gráficos: “Le voy a mandar la foto del basurero de la esquina de mi casa”, comentó Yerena Cordero.
Algunos, como Rafael Dueñas, recordaron con nostalgia la época anterior al régimen: “Los últimos 65 han sido los peores de una ciudad que lucía y brillaba. Hoy el comunismo la tiene destruida”.
Aunque también hubo mensajes breves de felicitación o nostalgia, la publicación de Cubadebate se vio ampliamente desbordada por críticas que exponen la desconexión entre el discurso oficial y la vida diaria de los habaneros.
“El basurero más grande está en el Consejo de Ministros”, escribió Jesús Ángel Pérez Gutiérrez, uno de los comentarios más duros, igual que Yusmel R. Padron quien recalcó: “La ‘franja de Gaza’ revolucionaria”, haciendo una metáfora del nivel de destrucción de la que algunos consideran ciudad maravilla.
La convocatoria del medio estatal, que pretendía resaltar “la energía del pueblo habanero”, terminó mostrando el hartazgo de una población que vive en una ciudad que se cae a pedazos mientras el régimen continúa invirtiendo en hoteles y propaganda.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis en La Habana y el Descontento Popular
¿Cuál es la percepción de los cubanos sobre el estado actual de La Habana?
Los cubanos perciben un estado de deterioro extremo en La Habana, describiéndola como una ciudad sumida en basura, derrumbes y abandono. Los comentarios en redes reflejan un profundo descontento con el régimen, al que acusan de desidia y falta de acción frente a los problemas estructurales de la ciudad.
¿Qué críticas han recibido las convocatorias de Cubadebate sobre La Habana?
Las convocatorias de Cubadebate, que buscaban resaltar aspectos positivos de La Habana, fueron ampliamente criticadas por los usuarios. Los cubanos utilizaron estas plataformas para mostrar su frustración por la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana, destacando la crisis sanitaria y el abandono urbano.
¿Cómo afecta la acumulación de basura a la salud pública en La Habana?
La acumulación de basura en La Habana representa una grave crisis de salud pública, facilitando la proliferación de vectores como ratas y mosquitos, que son portadores de enfermedades como el dengue y el chikungunya. La situación ha provocado una preocupación creciente entre los habitantes por el riesgo de epidemias.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis de basura en La Habana?
Aunque el gobierno cubano ha anunciado iniciativas como la "Operación Limpieza", las acciones parecen insuficientes y no han logrado solucionar el problema de manera efectiva, según los testimonios de los ciudadanos. Las críticas se centran en la falta de recursos y la ineficacia de las medidas implementadas.
¿Cómo ha respondido la población cubana al llamado de Díaz-Canel para "ordenar La Habana"?
El llamado de Díaz-Canel para "ordenar La Habana" fue recibido con críticas y escepticismo por parte de la población. Muchos ciudadanos interpretaron el mensaje como una táctica para trasladar responsabilidades al pueblo, mientras el gobierno sigue sin ofrecer soluciones reales a la crisis urbana y sanitaria que enfrenta la capital.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.