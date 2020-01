La madre de la hija menor de Alexander Delgado carga contra él y asegura que no está respetando su acuerdo

Publicado el Viernes, 31 Enero, 2020 - 11:14 (GMT-4)

María Vargas Aventín, la madre de Sofía, hija menor del cantante urbano cubano Alexander Delgado, ha cargado nuevamente contra el líder de Gente de Zona a través de las redes sociales.

La cubana, quien reside en Canadá con la niña, compartió un texto en sus historias de Instagram en el que asegura que el reguetonero no está respetando el "acuerdo" al que llegaron en su día, por lo que ya no estaría conforme con la cantidad monetaria pactada que se le asigna a Sofía.

"Me informé bien con mi abogada y me dice que lo que le están dando a la niña es porque llegamos a un acuerdo, el cual el padre no respeta", dijo la joven.

Seguidamente, María Vargas comentó que la letrada le comunicó que la cantidad de dinero que legalmente le corresponde a la menor sería entre 8 mil y 15 mil dólares mensuales, "más dos años retroactivos". En tal caso, la cubana se estaría planteando la idea de reabrir el caso y enviar una nueva demanda al cantante urbano.

"Mi abogada dice que normalmente son entre 8 mil y 15 mil que le corresponden por mes, más dos años retroactivos ¿Qué creen ustedes, reabro el caso?", dijo María.

Para apoyar sus palabras de que el reguetonero no está respetando el "acuerdo", María Vargas compartió como prueba una captura de pantalla perteneciente a una conversación por WhatsApp de ella con Alexander Delgado.

En la imagen se puede leer como la joven le pregunta al cantante urbano si puede hablar con Sofía y éste le responde que acaba de aterrizar en Miami y que le avisa cuando pase el control de inmigración.

Al no recibir la llamada, una hora más tarde María Vargas le vuelve a escribir diciéndole que la niña se había preparado para hablar con él, pero que no pudo ser porque su padre "se complicó".

La noticia de la existencia de Sofía salió a la luz en el mes de diciembre de 2017. La propia María Vargas reveló a Telemundo que era madre de una niña que había nacido fruto de su fugaz romance en Canadá con Alexander Delgado.

Vargas presentó además una demanda de paternidad que exigía al director de Gente de Zona que reconociese a la pequeña como su hija junto a la petición de una pensión alimentaria y una ayuda económica para su manutención.

Semanas más tarde, la polémica cobró más fuerza cuando María Vargas viajó a Miami con Sofía para realizar una prueba de ADN que apoyasen sus declaraciones.

Tras conocerse los resultados, el propio reguetonero fue el encargado de dar a conocer que eran positivos y reconoció a la pequeña como su hija biológica a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales:

"Acabo de recibir la grata noticia de que Sofía es mi hija biológica. Me entusiasma tener otra niña y me aseguraré de darle el mismo cariño que mis hijos", comentó en su día.

No obstante, pese a que reconociese a la niña, muchas han sido las veces que la cubana ha recurrido a las redes para denunciar la falta de atención y el desinterés del cantante urbano por la niña. Incluso, hace unas semanas la cubana aseguró que pediría la custodia completa de Sofía.