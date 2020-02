Alexis Valdés: "El mayor derrumbe de La Habana no es en sus edificios"

Publicado el Miércoles, 5 Febrero, 2020 - 06:31 (GMT-4)

El artista cubano Alexis Valdés ha compartido en su perfil de Instagram unas palabras en las que reflexiona sobre los fatales derrumbes que se han producido en La Habana, los mismos que han dejado sin hogar a más de una familia, e incluso, se han cobrado más de una vida, como fue el caso de las tres niñas fallecidas a finales de enero tras desplomarse un balcón en el barrio Jesús María, en La Habana Vieja.

El actor y comediante aseguró "el mayor derrumbe de La Habana no es en sus edificios" sino en la gente y en la moral y esperanza de los cubanos. Valdés denunció también como muchos "artistas, escritores, pensadores, personas públicas y muchos beneficiados de la nomenclatura" giran su mirada hacia otro lado y se quedan callados con tal de no perder sus "privilegios" y beneficios del gobierno de la Isla, ya que "sus finanzas están en buen estado".

"El derrumbe va por dentro. El mayor derrumbe de La Habana no es en sus edificios. Ese derrumbe catastrófico y real, es solo la cara de un derrumbe moral como sociedad. Es el derrumbe de la esperanza. Y la edificación sistemática de la apatía y el oportunismo. Ver como artistas, escritores, pensadores, personas públicas y muchos beneficiados de la nomenclatura, no dicen nada porque sus casas y sus finanzas están en buen estado, y callan el dolor de las víctimas para no perder sus privilegios, sus goces de capitalismo, de ese capitalismo que niegan con la boca y abrazan con el alma, es el mayor derrumbe de La Habana y de Cuba. Es el derrumbe corrosivo de la mentira. El derrumbe cómplice del silencio", expresó.

Valdés comentó que "el país entero se cae a pedazos por la apatía el oportunismo la mediocridad y la ineficiencia" y que el "verdadero derrumbe es en la mente y en los corazones". Además, dijo que como cubano sentir mucha lástima por todo lo que ocurre, aunque muchas veces sienta que ya no pertenece a ese lugar. Tal vez, como un método de densa para "salvar su corazón de ese derrumbe".

"El país entero se cae a pedazos por la apatía el oportunismo la mediocridad y la ineficiencia. El verdadero derrumbe es en la mente y en los corazones. Los edificios se caen para hacerlo evidente. Y siento mucha pena porque soy de allí, pero a veces siento como si ya no lo fuera, como si cada día me alejara para salvar mi corazón de ese derrumbe", concluyó.