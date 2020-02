Díaz-Canel exige no justificar los incumplimientos productivos con la falta de recursos

Publicado el Sábado, 15 Febrero, 2020 - 13:53 (GMT-4)

El gobernante Miguel Díaz-Canel mostró su insatisfacción con los productores agrícolas de Cienfuegos, territorio que en 2019 solo alcanzó un promedio de 20,7 libras de viandas mensuales por habitante en su programa de autoabastecimiento municipal, una cantidad muy distante de las 30 libras planificadas.

Peor aún marcha el programa de producción de proteína animal, el cual debería suministrar cinco kilos per cápita, pero que actualmente apenas llega a los 0,4 kilos, según la información del diario oficialista Granma.

El dirigente dijo que en el escenario actual, marcado por una grave escasez de combustible que se hace sentir en todos los procesos económicos, nadie puede alegar que va a incumplir sus planes productivos por la carencia de recursos.

“Es la hora de crecerse y de echar a un lado las limitaciones en pos de defender la estratégica divisa de producir más para el pueblo”, dijo.

“Sabíamos que no iba a llegar el fertilizante, que no iba a venir el combustible; si lo estás incumpliendo es porque no estás haciendo todo lo que tenías que hacer”, recalcó.

Cuba invierte cada año más de 2.000 millones de dólares en la importación de alimentos, muchos de los cuales podrían obtenerse en la Isla si hubiera una infraestructura eficiente y si los campesinos recibieran los insumos necesarios para desarrollar sus cultivos.

Alimentos tan demandados en la dieta cubana como los frijoles negros, se están vendiendo en los agromercados a 20 pesos la libra. Y ya se anunció que el gobierno importará unas 12.000 toneladas de estos granos de Argentina.

Sin embargo, en opinión de Díaz-Canel, el enfoque actual tiene que ser de victoria. “Cómo sin combustible, sin fertilizantes y sin plaguicida, hago lo necesario. Lo digo para que más nadie ponga eso de justificación: ya todos nosotros sabemos que no hay combustible y adelanto que no va a haber todo el que nos hace falta, pero hay que cumplir el plan, que no se hace por gusto”.

“Hay que hacer uso de biofertilizantes, bioplaguicidas y de la tracción animal. Todo eso lo hicimos en el periodo especial y lo perdimos, pese a que era un tiempo ganado a nuestro favor. Incluso contando con combustible, funcionan bien en tanto alternativas; como igual lo hace el policultivo (cultivos intercalados), al aprovecharse el mismo gasto de preparación de tierras”, añadió.

El mandatario admitió que el programa nacional de entrega de tierras en usufructo no ha tenido en Cienfuegos el resultado esperado. “Se ha entregado mucha, pero no se ve el impacto productivo”, dijo.