Campesinos dicen qué se debe hacer para acabar con la falta de alimentos en Cuba

Publicado el Miércoles, 19 Febrero, 2020 - 15:08 (GMT-4)

Varios campesinos cubanos brindaron posibles soluciones para terminar definitivamente con la falta de alimentos en la Isla, que en los últimos meses se ha agravado particularmente.

Productores de diversas provincias expresaron a Martí Noticias la necesidad urgente de tomar medidas efectivas que incentiven la producción agrícola, con absoluta libertad y sin interferencias del Estado.

“La agricultura cubana ha fracasado (...). Cuba sigue siendo un país con muchas tierras fértiles e improductivas y no hallan qué inventar para no decir que no funciona el sistema”, dijo el biólogo y experto en temas agrícolas Osmel Ramírez Álvarez, en Mayarí, Holguín.

No ad for you

Con él coincidió Ibar González, de Villa Clara, quien criticó las políticas del gobierno hacia el hombre del campo.

“Hace falta en Cuba una tercera reforma agraria, pero con justicia. No mirar a las personas por su ideología, por su religión”, recalcó.

El pasado domingo, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, durante el balance del Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, explicó que la meta del país es garantizar mensualmente 30 libras de viandas y hortalizas y cinco kilogramos de proteína animal per cápita.

Para ello, según el dirigente, hay que lograr que por cada habitante existan 10 metros a la producción agrícola y a la cría de animales.

“Eso me huele al café caturra, a los 10 millones de la caña, al plan de la moringa... Libertad económica y libertad para producir sin interferencia del Estado, esa es la solución”, opinó el campesino Emiliano González, en Bayamo, Granma.

En esa reunión, Marrero reconoció que de los productos que integran la dieta del cubano: arroz, frijoles, viandas y proteínas (sin contar los vegetales), en la Isla solo se obtiene uno, las viandas.

El país importa una parte importante del arroz, volúmenes considerables de frijoles y cárnicos “e incluso un nivel de vegetales y hortalizas”, precisó Marrero. Recientemente partió de Argentina un barco con 12.000 toneladas de frijoles negros hacia la nación caribeña.

El pasado sábado el gobernante Miguel Díaz-Canel mostró su insatisfacción con los productores agrícolas de Cienfuegos, y les dijo que en el escenario actual nadie puede alegar que va a incumplir sus planes productivos por la carencia de recursos.