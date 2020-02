El nuevo Michel Maza da gracias a la vida, a Dios y a la revolución

Publicado el Miércoles, 19 Febrero, 2020 - 14:25 (GMT-4)

Michel Maza, excantante de la Charanga Habanera, agradeció a la vida, a Dios y a la revolución por las nuevas oportunidades que está teniendo en su vida.

El "nuevo Michel", como él mismo se autoproclamó, dijo que estaba experimentando cambios en su vida y en la música, y que aún le quedan por lograr muchas cosas.

"Lo único que me puede detener es la muerte y la muerte no me tocó", dijo el cantante cubano.

"Me prometí a mí, a mi madre, a mis seres queridos y a Consuelo ser el ave fénix, y lo voy a hacer", sostuvo.

Al parecer, Consuelo López Lazo es la nueva pareja de Maza. "Miren como he cambiado, es increíble, ya no es el Michel de antes", dijo el artista, quien se mostró orgulloso de haber engordado gracias a Consuelo.

Hace unos meses, el músico fue noticia, pues regresó a la Isla luego de vivir en Colombia prácticamente en la indigencia, víctima de las drogas.

Maza aclaró además varios comentarios sobre supuestas riñas entre él y David Calzado, director de la Charanga Habanera.

"David Calzado, yo te quiero mucho, no vayas a pensar que no te quiero. Yo soy charanguero hoy, mañana y siempre", dijo Michel.

"Si no me tienes es porque no me quieres, y el que no me quiere se lo pierde", agregó.

Recientemente David Calzado, durante un concierto de la Charanga Habanera en el bar Mío y Tuyo en el que Maza era parte del público, le dedicó unas bellas palabras en las que se refirió a él como su hijo y le llamó su "niño".

"Aunque la gente quiera decir lo contrario, aunque la gente quiera decir lo que quiera decir, los padres son los padres y los hijos son los hijos. Por eso voy a darle un abrazo a mi niño Michel Maza", dijo Calzado.

Cuando regresó a La Habana, Maza desmintió cualquier ayuda de alguien más que no fuera su familia.

"Bueno, hay comentarios que dicen que he pedido, que si me han ayudado, no, no, no. Aquí hay solo tres o cuatro personas que me han ayudado: el de arriba, que es Dios; Lázaro, mi hermano de Miami; mis niñas que están por allá y mi madre, más nadie", apuntó.

A pesar de que la Charanga Habanera decidiera expulsarlo debido a un supuesto intento de streaptease en un concierto, David Calzado afirmó una vez que el músico Michel Maza es el mejor cantante que han tenido.