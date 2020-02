Periodista oficialista pregunta al gobierno cómo se compran un carro los que se quedaron en Cuba construyendo el socialismo

Publicado el Sábado, 22 Febrero, 2020 - 06:25 (GMT-4)

Un periodista oficialista de Holguín criticó los precios de los autos que publicó la corporación estatal Cimex S.A. y que saldrán a la venta el próximo 25 de febrero en Cuba.

Ricardo Gual Fernández preguntó al Gobierno de Cuba cómo van a comprar estos vehículos las personas que se quedaron en la Isla "construyendo el socialismo".

Post del periodista oficialista sobre los precios de los autos

"Quiero llamar a la reflexión como un simple cubano. ¿De dónde vamos a sacar la divisa para un día comprar un auto?. Los agradecidos, los que nos quedamos construyendo el socialismo, los que arriesgamos nuestras vidas como combatientes internacionalistas, los que hemos seguido estudiando y trabajando con limitaciones materiales, cómo pueden hacer con un auto", se preguntó en un post publicado en su perfil de Facebook.

"Ni mis parientes que está en el extranjero me podrán ayudar. Espero que exista una valoración gubernamental", aseguró.

Este trabajador de Tele Cristal pidió facilitar la compra de autos otorgando créditos bancarios. "¿Por qué no estimular al científico, al maestro, al constructor, al periodista vendiéndole un auto y otorgándole créditos bancarios?. Siempre he estado en la primera línea de combate y no abandonaré la trinchera, pero la artillería pesada ya me está cayendo muy cerca", lamentó.

Este viernes el Gobierno de la Isla dio a conocer el listado de autos en venta y sus precios en Moneda Libre Convertible (MCL), algunos de los cuales son cuatro veces el valor que tienen en el mercado internacional.

Por ejemplo un Renault Sandero, que en España se vende 10.564 USD, en Cuba costará 40.000 USD, o es decir, su valor aumenta en 379%.

Entre los autos más baratos que venderá la Corporación Cimex.SA está el MG MT, que Cuba vende a un precio de 38.000 USD. Sin embargar este vehículo en un país como Chile cuesta 9.953 USD.