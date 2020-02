Comienza el juicio contra José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba con detenciones y cordón policial

Publicado el Miércoles, 26 Febrero, 2020 - 11:37 (GMT-4)

Este miércoles se celebra el juicio contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, en medio de arrestos y un importante dispositivo policial.

Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor, aseguró a Radio Martí que los residentes que viven cerca del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba están sufriendo las consecuencias de la actividad policial.

"Me dejaron saber que personas que viven cerca del Tribunal Municipal dijeron que desde ayer (martes) está totalmente sitiado por agentes de la policía política, de la PNR, del Ministerio del Interior, de tropas antimotines y que todo el tribunal lo habían llenado de cámaras", explicó.

"La información me la dio Nelva Ismarays Ortega (esposa de Ferrer). Es con la única que me he podido comunicar esta mañana. Ya no me puede conectar con nadie, tienen desconectados los teléfonos de miembros de UNPACU", aseguró.

Las horas previas al juicio han estado marcadas por el hostigamiento y las detenciones a activistas en Santiago de Cuba. "Hay un operativo represivo contra activistas, han habido algunas detenciones. Nos ha llegado información de que el tribunal está completamente militarizado para impedir que nadie pueda llegar hasta allí e impedir a toda costa la solidaridad con nuestro hermano Ferrer", denunció Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de UNPACU.

"Lo que pedimos es libertad inmediata para él, sabemos que es un juicio amañado. Han cortado nuestras líneas telefónicas para impedir que podamos tener comunicación los unos con los otros dentro de Cuba y con el exterior", afirmó.

Martín Castellanos reveló que un agente de la Seguridad del Estado estaba impidiendo la entrada y salida de personas de su vivienda. "Dijo que podríamos salir en perímetro del barrio y bajo vigilancia, que si entendían que no estábamos alejando seríamos detenidos", relató.

En este sentido también denunció que fue detenido Salvador Benavides Igalza, cuyo paradero se desconoce su paradero.

No fue el único arresto que se produjo antes de que se celebrar el juicio, ya que la policía también detuvo al activista Dariem Columbié, miembro del movimiento político Somos+. Según su hermana, él estaba en los alrededores del Palacio de Justicia para intentar participar en el juicio.