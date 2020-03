"Me voy para el Capitolio", afirman cubanos a punto de ser desalojados en Boyeros

Publicado el Lunes, 2 Marzo, 2020 - 18:43 (GMT-4)

El gobierno cubano amenazó con desalojar a siete familias que, desde hace 4 años, habitan en un antiguo local de la empresa eléctrica en Boyeros que fue abandonado tras un incendio.

En un video del portal Cubanet, los habitantes del inmueble explicaron que las autoridades les dieron un ultimátum con base en la resolución 706 de 2019, pues el local -en la carretera de Murga- fue adjudicado a los colindantes Almacenes Universales S.A.

Según detalló a CubaNet Dunny Acosta, las autoridades les han dado a las familias, incluidos nueve niños, un plazo de diez días para que abandonen el inmueble, o de lo contrario serán desalojados por la fuerza.

"Llegamos por problemas de vivienda y nos están desalojando (...) nos están presionando para que salgamos ya y nosotros no tenemos para donde ir. Pero, además, estamos hablando de siete familias que tienen un promedio de nueve niños entre todas", dijo Acosta.

Ella y otros residentes explicaron que cuando llegaron al lugar lo encontraron cubierto por la maleza. "Era un monte con pica pica y de todo. Dentro habían cuatro zanjas que nos daba por el pecho y todo eso nosotros las rellenamos de tierra, no había ventanas, no había nada, todo nosotros lo pusimos".

"Tuvimos que abrir puertas, hacer baños, aquí no había nada, todo se lo había llevado la gente", señaló Niurka Flores; mientras Fernando Pie afirmó que empezó a sembrar plátanos y otras plantas para que todos pudieran autoabastecerse, lo cual entonces le pareció una buena idea al gobierno.

Angustiada por la situación de pobreza que vive su familia, Iliana Carmona, por su parte, no se explica cómo después de vivir ahí 4 años sean desalojados "sin derecho a nada".

"La mayoría no tenemos para donde irnos, si no estuviésemos en otro lado, tengo 3 hijos y no me da para un alquiler, apenas me alcanza para comprarles zapatos", subrayó.

Sin casas adonde ir y sin soluciones en el corto o mediano plazo, los padres de familia se mostraron molestos con la situación al punto de que Pie aseguró: "Me voy para el Capitolio a formar lo que sea hasta que me busque el gobierno, a ver, ¿dónde está?".

"Soy un padre de familia, tengo dos hijos en escuelas especiales y si me sacan de aquí no sé qué me voy a hacer con mis hijos", expresó Yunieski Kiala.

De acuerdo con Cubanet, antes de sufrir el devastador incendio por el cual fue abandonado, el inmueble funcionaba como subestación eléctrica.

El tema de la vivienda en Cuba continúa golpeando a la población más común, mientras el régimen sigue proyectando y erigiendo instalaciones hoteleras para atraer mayor cantidad de visitantes extranjeros, especialmente en el polo turístico de Varadero.

La Isla necesita construir 520 mil viviendas y rehabilitar unas 400 mil para satisfacer la demanda nacional, de acuerdo con datos oficiales. Las provincias que presentan mayores dificultades de este tipo son La Habana (185.348), Holguín (115.965) y Santiago de Cuba (101.202).