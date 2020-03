Destrozan la acera de la principal arteria de Matanzas

Publicado el Domingo, 8 Marzo, 2020 - 16:11 (GMT-4)

Usuarios en redes sociales denuncian la destrucción de la acera de granito de la Calle de Medio, en la ciudad de Matanzas, que actualmente se somete a "reparaciones".

“Borrando la historia, terminando con la matanceridad, matando uno de los orgullos matanceros. En Matanzas nada es completo, nos arrancaron un pedazo de identidad. Y ahora vendrán las justificaciones que no convencen, las justificaciones que no alivian, las justificaciones de siempre. Cuánto me dueles Matanzas”, expresa el locutor Leonel Esquivel en su cuenta de Facebook.

“La verdad que da lástima cómo han acabado con las aceras de la calle del medio yo vi cuando las estaban rompiendo y la verdad que me dio mucha lastima con la ciudad y sabrá Dios las aceras feas que pondrán ahora”, lamenta una usuaria respecto de la imagen compartida por Esquivel.

“Qué horror!!!. Por qué hacen eso?. Algo que nos identifica cómo matanceros se va a bolina también, de quién fue la atroz idea?”, se pregunta otra.

“Como muchas otras atrocidades a escala incalculable, solo comparado con los efectos de una guerra, pero si, se vive una guerra con un grupo de descerebrados que son los que toman las decisiones”, comenta un tercer internauta.

Por su parte, el usuario Gonzalo Morán también se hizo eco de la situación en la Calle Medio que, como recuerda él mismo, “hace las veces de bulevar de la llamada Ciudad de los Puentes”.

“Para mí, que llevo un blog sobre este tipo de trabajos de diseños, logotipos y letreros por toda Cuba, rescatando sus historias para que no se olviden, resulta muy doloroso ver esta foto que me hace recordar que nuestro Bulevar de San Rafael (en La Habana) tuvo unas preciosas aceras de color crema con líneas sinusoidales en color verde, de las que sólo quedan fragmentos en la calle Águila, que nada tienen que ver con el triste matiz grisáceo y negro que presenta hoy día”, evoca.

“Estas aceras de granito en Matanzas son casi un patrimonio local....que alguien está destruyendo a saber con qué fin. De algo sí estoy seguro: aunque las repongan, no tendrán la misma calidad. Ojalá me equivoque.... Ojalá el tiempo muestre lo contrario”, añade.

El Boulevard de San Rafael en La Habana fue expuesto, en efecto, a un proceso de remodelación por el aniversario 500 de la capital cubana. La conclusión de las obras se tenía prevista para el mes de agosto, pero no fue hasta noviembre que finalmente la transitada calle pudo mostrar su “rejuvenecimiento” a costa de sacrificar partes originales, construidas antes del triunfo revolucionario.

No fue mejor el destino del emblemático paseo de La Rampa en El Vedado, a mediados de 2019, cuando una brigada de La Empresa Eléctrica rompió parte del granito que compone la transitada acera, donde se reproducen obras de importantes pintores contemporáneos de la Isla.

Las roturas se hicieron, según una fuente, para sustituir los postes de luz viejos por nuevos y mejorar el alumbrado público, sin embargo, no se emprendió entonces una labor de conservación y, más bien, los tramos afectados quedarían luego con un aspecto de chapuza.

La pérdida de confianza de los cubanos en la institucionalidad cubana y las autoridades, tras años de mal funcionamiento de estas, provoca que muchas personas en el país observen con predisposición las "obras" que se inician de un momento a otro en los espacios públicos del archipiélago.

A fines de 2019, la prensa oficialista informó que La calle de Medio, junto a Milanés y Contreras, eran 3 de las principales arterias que deberían repararse para 2020, según los planes constructivos de este año en la ciudad de Matanzas.