Muere ciclista tras caer en un enorme hueco en una calle de La Habana

Escena del lugar donde un ciclista perdió la vida tras caer en un enorme hueco en una calle del Reparto Eléctrico, en La Habana.

Un hombre que iba en bicicleta murió tras caer en un enorme hueco en plena vía pública en La Habana, un hecho que ha sacudido las redes no solo por la crudeza del accidente, sino por la imagen de un cuerpo cubierto en la calle durante horas, a la vista de vecinos y transeúntes, como si la muerte también se hubiera quedado atrapada en el mismo bache.

La denuncia comenzó a circular a partir de un video grabado en el lugar. En la grabación, una voz, visiblemente impactada, asegura que el ciclista “se cayó en un hueco” en la calle Primera, en el Reparto Eléctrico, y que murió tras el golpe.

“Miren el muerto ahí, se cayó de la bicicleta y se mató”, insiste, mientras describe un entorno marcado por “la basura”, “los huecos” y “los salideros”, en una frase que suena menos a comentario y más a sentencia sobre la vida cotidiana en la capital.

Captura de Facebook/Irma Lidia Broek

La activista cubana Irma Lidia Cepero, conocida en redes como Irma Broek, publicó también una denuncia acompañada de una foto, indicando que el hecho ocurrió en el Reparto Eléctrico, municipio Arroyo Naranjo.

Según contó, el accidente habría sucedido alrededor de las 2:00 p.m. y, para las 6:00 de la tarde, “el cuerpo aún seguía tirado en el mismo lugar”. En su mensaje, lamentó la tragedia y envió condolencias a familiares y amigos del fallecido.

Lo más leído hoy:

Esa parte del relato, la espera, el abandono, la escena prolongada, fue precisamente lo que más indignación generó entre usuarios que comentaron la publicación. Varios insistieron en que se hizo de noche y la persona seguía allí, reforzando la idea de una respuesta tardía o inexistente de las autoridades y servicios responsables.

Otros, desde el dolor y el desconcierto, se preguntaban por qué nadie lo trasladó a un hospital o cómo era posible que una muerte quedara “tirada” tantas horas en una calle habanera.

En medio del torrente de reacciones, también aparecieron dudas y especulaciones propias de las redes, con personas que cuestionaron detalles del accidente o sugirieron hipótesis sobre la causa exacta del fallecimiento.

Pero, más allá de esas conjeturas, la historia que se impuso fue la de una muerte que muchos sienten evitable y que, por la forma en que quedó expuesta, se convirtió en símbolo de algo más grande que un accidente.

Porque en Cuba, donde la gente se mueve como puede —en guagua cuando aparece, a pie cuando no queda otra, en bicicleta para ahorrar un pasaje que ya es lujo—, un hueco no es solo un hueco. Es un riesgo cotidiano. Un obstáculo permanente. Un enemigo silencioso que se agranda con la falta de alumbrado, con la lluvia que lo oculta, con el agua sucia que lo disfraza de charco, con la ausencia de señalización. Y cuando ocurre lo peor, como en este caso, el golpe llega a la casa de alguien, rompe una familia, deja preguntas sin respuesta.

La muerte del ciclista en el Reparto Eléctrico ha reabierto el debate sobre el deterioro de la infraestructura en barrios habaneros y la normalización del abandono. En los comentarios se repetía que en la Isla “ya nada sorprende”, que “morir se ha vuelto normal” y que la vida se siente cada vez más frágil frente a la desidia.

Hasta el momento, no han trascendido públicamente datos oficiales sobre la identidad del fallecido. Una usuaria mencionó a un “Enrique” como posible conocido, pero esa información no ha sido confirmada.