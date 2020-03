Youtuber cubano pregunta a universitarios españoles qué creen del comunismo: "Es un sistema mejor"

Publicado el Lunes, 23 Marzo, 2020 - 14:11 (GMT-4)

El youtuber Iván Valdés Permuy, conocido como Listillo cubano, quien desde hace un tiempo vive en Barcelona, salió a las calles para preguntarles a universitarios españoles su opinión acerca del comunismo y varias respuestas fueron favorables, con algún que otro señalamiento.

“Es idealista, pero podría estar bien”, responde uno de los entrevistados al comienzo del vídeo.

“La idea es bonita, pero la práctica es difícil”, argumenta otra.

“Es un sistema político que no puede tener éxito de ninguna manera, porque la gente, de por sí, es egoísta, así que nunca va a funcionar”, opina una tercera entrevistada.

“Yo creo que hay que tomar las cosas positivas de cada sistema”, contesta otro desde una perspectiva más conciliadora.

A la pregunta de si preferiría implantar el comunismo en España, muchos de los jóvenes contestaron que no; sin embargo, varios manifestaron su disconformidad con el sistema actual y el capitalismo, a veces señalando que cada proyecto, de cualquier modo, presentaba sus defectos.

No obstante, otra parte dijo estar de acuerdo con que el comunismo llegara al país ibérico para lograr una sociedad más igualitaria, con estudios superiores gratuitos, y que el capitalismo, tal como está concebido, es insostenible a la larga, ya que los recursos del mundo no son infinitos.

El canal de Listillo Cubano ha adquirido popularidad en las redes. En una trasmisión de febrero, que se volvería viral, prendió fuego a su pasaporte cubano. Entonces aseguró que se quedaría a vivir en España con una mujer a quien describió como su futura esposa.

"Me quedo en España y punto. Pa´Cuba no regreso, la cosa estaba muy jodida. Acá grabo mis videos tranquilo y con la jeva todo super", aseguró en una conversación con CiberCuba.

En otra trasmisión compartiría una broma con sus seguidores al afirmar que había decidido regresar a Cuba después de un tiempo en España, porque "me he dado cuenta de que el capitalismo no es lo mío".

Al final del video, sin embargo, Listillo dejaba claro que todo se trataba de una tomadura de pelo, que no piensa regresar a Cuba y que, por supuesto, además de los videos que cuelga en YouTube, tiene un empleo en un bar de copas en las noches.

"Los que me conocen y ven mis videos saben que yo no estoy pidiendo dinero para comprarme una nueva cámara, yo estoy compartiendo algo personal que me ha pasado", dijo.

Iván Valdés es uno de los youtubers más populares de la Isla. Su canal acumula más de 30 mil suscriptores de varios países. En Cuba adquirió fama gracias a sus bromas y cámaras ocultas.

También en España ha hecho esta clase de bromas que lo caracterizaron en La Habana. Una de ellas fue salir a caminar por una de las playas de Barcelona acabado de salir del mar mientras le decía a la gente que había venido nadando desde Cuba y les preguntaba si se encontraba en Miami, Florida.

En junio de 2019, estando todavía en la Isla, salió a preguntar a varios cubanos sobre una supuesta estatua de Barack Obama que iban a erigir en la Tribuna Antiimperialista de La Habana. No pocos cayeron en esa ocasión en la trampa del Listillo.