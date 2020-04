Camila Acosta aclara: "Mis respetos y admiración para todos aquellos que tuvieron que emigrar como única salvación"

Publicado el Viernes, 10 Abril, 2020 - 17:44 (GMT-4)

La periodista independiente cubana Camila Acosta aclaró a través de sus redes sociales un post que causó mucha polémica al asegurar que prefería "quedarme en Cuba y tratar de mejorar mi país para que los jóvenes no tengan que emigrar" y que hirió las sensibilidades de muchos emigrantes cubanos.

"Mis respetos y admiración para todos aquellos que resistieron durante años y, a la postre, tuvieron que emigrar como única salvación", resaltó. "El exilio forzado es como quedarse a la deriva, sin nada a qué asirse para continuar flotando. Dicen que se pierde el sentido de pertenencia, luego no se es de allá o de aquí ni de ningún lugar. Es como perder la pertenencia al vientre del que naciste".

La reportera de Cubanet aclaró que sigue siendo su decisión permanecer en Cuba e "intentar hacer algo por mi país, al menos, mientras mi psiquis me lo permita" y ello no es una crítica ni ofensa a quien tomó una decisión diferente.

"Comprendo que esta es una meta difícil, muchos lo han intentado a lo largo de los años y, al final, han tenido que ceder. He conversado con disidentes que han tenido la misma voluntad de permanecer en Cuba y, finalmente, han tenido que emigrar. Ese es el único camino que les deja la dictadura, eso o la amenaza de encarcelamiento junto a la familia. El miedo, la paranoia, la tortura sicológica... son las mejores armas del régimen contra los que pensamos diferente", destacó.

La joven cubana señaló que desde que comenzó con u trabajo de periodista independiente "el régimen ha aumentado cada vez más la represión en mi contra. Hay cosas que si no se viven, no se experimentan, no se comprenden en su magnitud".

"En mi caso, mientras más aumenta esa represión, más se acrecienta mi rebelión contra este sistema. Soy periodista, pero ellos me están convirtiendo en una opositora", aseguró.

Camila también dijo estar consciente de que "si no derrotamos al régimen pronto muchos tendrán que continuar escapando, quizá entre esos yo, ya sea por mí o por salvar a mi familia".

"Humanamente es imposible soportar tanta tortura, como tampoco es humano soportar una dictadura por tantas décadas y que la única solución sea el destierro", sostuvo.

La periodista independiente ya ha vivido en carne propia las amenazas del régimen. El 11 de marzo, un agente de la Seguridad del Estado le advirtió que podía convertirse en su peor pesadilla si no dejaba de hacer periodismo o se iba del país.

Unos días antes, había sido arrestada por participar en la manifestación pacífica por la liberación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, y fue amenazada con una condena de uno a tres años por el presunto delito de "evasión".

El 8 de abril, Acosta denunció en sus redes sociales que el Gobierno estaba utilizando la pandemia del coronavirus para incrementar el acoso hacia ella. Contó que había recibido durante horas de la noche, la visita de cuatro médicos en su casa en Playa, que aseguraban haber sido notificados de que ella sufría síntomas respiratorios agudos.

"Tenían mi nombre y dos apellidos e incluso mi número de celular, pues me llamaron antes para que les abriera la puerta; me dijeron que habían recibido la denuncia de un vecino. Paradójicamente, nadie en el vecindario me conoce, así que mucho menos van a saber mi número de teléfono", contó.