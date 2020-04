La Seguridad del Estado continúa asedio a la periodista independiente cubana Camila Acosta

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 06:48 (GMT-4)

La periodista independiente cubana Camila Acosta denunció este martes un nuevo asedio de la Seguridad del Estado en plena pandemia del coronavirus en la isla.

"Mientras las autoridades ordenan quedarse en casa, los oficiales de la Seguridad del Estado continúan acechando a los periodistas independientes. Este oficial de la policía, con número de placa 06081, acaba de ir a casa de Omara Ruiz Urquiola preguntando por mí", señaló Acosta en una publicación en Facebook.

En el video se oye a Omara echarlo de su casa y que si quieren la detengan, pero no se la van a llevar en plena crisis del coronavirus. "Aquí no viven delincuentes", gritó al oficial en una moto.

El asedio de la policía cubana no es solo contra Acosta, quien lleva ya dos incidentes de este tipo en un mes, si no también con otros como Mónica Baró, Yoe Suárez y Waldo Fernández Cuenca, agregó la reportera.

"¿Qué pretenden estos sicarios? La intimidación y el hostigamiento, claro está; pero nada de eso funciona cuando existen convicciones. No acepto ninguna citación oficial en medio de la pandemia. Si quieren hablar conmigo tendrán que arrestarme", agregó.

Tras la denuncia, Acosta recordó que el 26 de marzo fue un policía a casa de Omara, donde vive desde que fue desalojada de otro sitio por presiones de la Seguridad del Estado. Un día después le pusieron una multa de tres mil pesos y le decomisaron su celular en la estación de 7ma y 62 en Playa por el polémico Decreto-Ley 370, que ella tilda como "Ley Azote a la libertad de expresión en Cuba", debido a sus publicaciones en redes sociales.

El hostigamiento además incluyó otro episodio de una denuncia falsa de síntomas de la COVID-19 por la cual se presentaron en la vivienda médicos a altas horas de la noche.

"Los médicos se percataron de la falsedad de la denuncia y se retiraron, pero de no haber sido porque no estaba sola, como pensaron que estaría a esa hora de la noche (pasadas las 10:30 pm), de seguro me habrían enviado a aislamiento, pues no dudo que entre esos médicos hubiera uno de la Seguridad del Estado. En aislamiento me hubiesen podido contagiar de Coronavirus o de algo más, como ya ha sucedido a otros disidentes como Ariel Ruiz Urquiola y Xiomara Cruz Miranda", afirmó en Facebook.

Acosta está segura que los oficiales seguirán yendo por ella.

"Ya me pusieron dos falsas denuncias, una por "evasión de presos o detenidos" y otra por "violación de domicilio". La advertencia ha sido clara: o dejas de hacer periodismo o te vas del país, de lo contrario irás a prisión por un delito común, nos convertiremos en tu peor pesadilla. Si fueran un poco inteligentes los represores, se hubieran percatado de que, en mi caso, la rebeldía es proporcional a la represión", concluyó.

Varios cubanos apoyaron a Acosta y criticaron el accionar de la Seguridad del Estado en plena pandemia del coronavirus. "Hay que respetar, está bueno ya de faltas de respeto", dijo la colaboradora de CiberCuba, Iliana Hernández.

"Qué falta de respeto en ese país. La policía que debería de cuidar a la población para eso es lo que se prestan", "No estás sola, somos el eco de tus palabras" y "Fuerza" son algunos de los comentarios en la citada red social.

En Cuba hay 766 casos confirmados de coronavirus, de los cuales se recuperaron 132 y lamentablemente fallecieron 21 personas, según los datos más recientes del Ministerio de Salud Pública.

Pese a que las autoridades piden mantenerse en casa para evitar mayor propagación del coronavirus, la policía cubana continúa el acoso a la prensa independiente.