Músicos del mundo interpretan el Chan Chan de Compay Segundo

Publicado el Domingo, 19 Abril, 2020 - 08:38 (GMT-4)

Artistas de diferentes lugares del mundo se unieron para interpretar una nueva versión del Chan Chan de Compay Segundo, una de las canciones cubanas más famosas internacionalmente.

Playing For Change estrenó esta versión musical del famoso son cubano en la que intervienen destacados artistas cubanos como Pancho Amat, Roberto Carcassés y Teté García Caturla, junto a músicos de países como Estados Unidos, Japón, Líbano, Mali y Brasil.

En 2002 los productores estadounidenses Mark Johnson y Whitney Kroenke crearon un proyecto musical que tiene una impresionante repercusión internacional, Playing For Change (PFC). En su web explican que su objetivo con este movimiento es inspirar y conectar el mundo a través de la música.

PFC se sustenta en la creencia de que la música tiene el poder de romper los límites y superar las distancias entre las personas.

Su factura audiovisual se caracteriza por grabar a los músicos en entornos naturales y combinar sus talentos en videos innovadores que se conocen mundialmente como Songs Around The World.

La producción para conseguir esta nueva versión de Chan Chan comenzó a filmarse en un viaje de Johnson a Cuba en 2015.

Chan Chan fue popularizado por la agrupación Buena Vista Social Club, un proyecto que devolvió a la fama internacional a un grupo de músicos cubanos, en un momento en que la música tradicional sufría los embates de complejos fenómenos de la cultura nacional.

En 2014 Playing For Change incluyó en su proyecto una versión de la Guantanamera en la que participaron más de 70 artistas cubanos radicado en distintas ciudades del mundo.

Para crear la nueva versión de Chan Chan, los productores de PFC unieron el maravilloso tres cubano con el laúd del Medio Oriente y una kora de África occidental.

“El legendario Pancho Amat en los tres cubanos junto con el increíble piano de Roberto Carcasses establecieron el marco para esta canción, y luego una vez que oímos a Teté García Caturla cantar la voz principal nos dimos cuenta exactamente por qué hacemos lo que hacemos”, asegura Mark Johnson en el texto que acompaña a este tema en la web de Playing for Change.

Este tema cubano incluido como Songs Around The World es un verdadero regalo del pueblo de Cuba para el mundo. Así lo dejan saber los productores y creadores de PFC.

“Escuchen lo bien que Cuba, los Estados Unidos y el Medio Oriente se llevan cuando suena la música”, añadió el productor y cofundador de PFC en su web oficial.

Chan Chan fue compuesto en 1984 por Francisco Repilado, conocido como Compay Segundo. Se ha grabado en múltiples ocasiones por artistas cubanos y de distintos lugares del mundo.

En una entrevista realizada a Compay, confesó que no compuso Chan Chan, sino que la soñó.

"Sueño con la música. A veces me despierto con una melodía en la cabeza, oigo los instrumentos, todo muy clarito. Me asomo al balcón y no veo a nadie, pero la escucho como si estuvieran tocando en la calle. No sé lo que será. Un día me levanté escuchando esas cuatro noticas sensibles, les puse una letra inspirándome en un cuento infantil de cuando yo era niño, Juanica y Chan Chan y ya ves, ahora se canta en todo el mundo", narró.

Máximo Francisco Repilado Muñoz nació en Siboney, Santiago de Cuba, el 18 de noviembre de 1907. Murió en La Habana, el 14 de julio del 2003. Es uno de los artistas cubanos más universales.

La nueva versión de Chan Chan llega en un contexto de aislamiento social en que la cultura, una vez más, se muestra como el mejor mecanismo para unir almas por el mundo.