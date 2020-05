José Daniel Ferrer denuncia que el régimen cubano le quitó internet: "¿Por qué le temen tanto a la información?"

El opositor cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, denunció a través de su cuenta de Twitter que el gobierno cubano le quitó el acceso a internet este viernes.

"Primera acción del régimen en el Día Internacional de los Trabajadores: tumbarnos la internet. He tenido que pedir el móvil a un vecino y su móvil no tiene acceso a la 4 G. Estaré con su 3 G hasta que la dictadura me la bloquee también. ¿Por qué le temen tanto a la información?", escribió Ferrer.

En un comentario en su propio tuit, el líder opositor añadió que la medida de cortar el acceso a internet no se la habían aplicado solo a él, sino "también mi esposa, mis hijos y varios activistas de #UNPACU. La tiranía teme al libre flujo de información".

El tuit fue compartido en el Facebook oficial de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que tildó la acción del régimen de "esclavitud moderna".

"La dictadura cubana le cortó el internet a José Daniel Ferrer con motivo del primero de mayo. Actitud que evidencia la #EsclavitudModerna a que son sometidos los cubanos. El Estado es el mayoral, ETECSA es solo uno de sus tantos látigos con que azota al pueblo y particularmente se ensaña con el rebelde cimarrón", se lee en el post.

Según denunciaron varios usuarios en redes, la medida ha sido aplicada a varios opositores y periodistas independientes, luego de que se convocara un tuitazo para este 1ro de mayo desde las 8 hasta las 11 de la mañana, en defensa de los trabajadores cubanos y la libertad sindical en la isla.

Otra iniciativa similar convocó a dirigir los tuits a Miguel Díaz-Canel con la etiqueta #EstaEsMiCasa, un tuitazo masivo que durará todo el día de hoy y que pretende visibilizar una vez más la realidad cubana.

José Daniel Ferrer fue excarcelado a principios de abril luego de seis meses de prisión en la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, junto a José Pupo Chaveco, Fernando González Vaillant y Evert Luis Hidalgo, otros tres miembros de UNPACU. El líder opositor deberá terminar su condena de cuatro años y medio en prisión domiciliaria.