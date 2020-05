Boncó Quiñongo celebra el cumpleaños de su esposa: "Me devolvió las ganas de volver a enamorarme"

El humorista cubano Boncó Quiñongo ha acudido a sus redes sociales para dedicar una hermosas palabras a su esposa Reglita en el día de su cumpleaños.

El artista se deshizo en elogios hacia su pareja, a quien considera el amor de su vida y la causante de que pudiese encaminar su vida y volviese a creer en el amor.

"Un día como hoy, 7 de Mayo de 19.com (no estoy autorizado a más) mi suegra Mamita trajo al mundo a la mulata más hermosa que ojos humanos han visto. Yo sabía que la encontraría porque siempre la dibujé en mi mente, por eso el día en que la conocí me dije aquí está y si es ella. El amor de mi vida, la que me devolvió las ganas de volver a enamorarme, de encaminar mi vida", inició su texto Boncó.

Seguidamente, el comediante quiso dar las gracias "Dios, Changó y a todo lo bello que existe" por haberse encontrado con Reglita y por contar con ella "como compañera en este largo y complicado viaje que se llama vida".

"Mi fortuna es tenerte. Saber que llego a mi casa y vas a estar me acorta el camino. Puedo trabajar, desvelarme, luchar sin descanso porque mi premio es tu bella sonrisa. Saber que soy el hombre que te cuida y que a la vez tu apoyo, cada día me hace sentir más grande y me da más impulso para seguir luchando lo nuestro, lo que construimos juntos, lo que peleamos y protegemos juntos, nuestro hogar, nuestra familia", agregó.

Boncó expresó a continuación que se siente "bendecido" por tener a Reglita y dijo que junto a ella tiene "un hogar" más que "una casa". Asimismo, mencionó su dicha por haberle dado "unos hijos hermosos" y por ser "una madre, una hija, una hermana maravillosa".

"Mis amigos te quieren, toda mi familia te ama. ¿Te acuerdas cuánto Ramonín te conoció y te dijo: tú eres la que me vas a dar los jimaguas? Y así fue, todo ya estaba escrito. Papi, otra vez no te equivocaste conmigo. En fin amor, quiero compartir esto contigo y con todos porque es lo que siento. Felicidades, gracias por existir y llegar a mi vida. Te amo. Les dejo unas cuantas fotos. Oye mulatica, estás linda para las fotos", concluyó.

Boncó y Reglita forman una de las parejas más discretas y estables dentro de la farándula cubana de Miami (Florida). Ambos han logrado formar una familia con la llegada de sus dos hijos llegaron juntos al mundo y a quienes hemos podido conocer gracias a las imágenes que comparte el artista en sus redes sociales.

Además de gozar de suerte en el plano personal, Boncó también es poseedor de una fructífera carrera profesional. El artista ha sabido introducirse y mantenerse con éxito en el difícil mundo artístico de Florida y a cada rato podemos verle haciendo apariciones en los canales de televisión locales.

De igual modo, se ha abierto camino en el entorno cultural internacional y ha sido reconocido por su talento. En el mes de marzo de 2019 hizo historia en el prestigioso Festival de Viña del Mar, al ser premiando por su actuación con las Gaviotas de Plata y Oro, máximos reconocimientos que entrega el jurado del concurso a los artistas más gustados y aplaudidos por el público.