Sacerdotes de la Asociación Yoruba de Cuba rechazan la inclusión de mujeres en el culto de Ifá

Directivos de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba han publicado en Facebook una polémica declaración en la que rechazan la inclusión de la mujer como sacerdotisa en el llamado culto de Ifá.

"No aceptamos ni aceptaremos la iniciación de mujeres dentro del culto de Ifa, que no sea la Ceremonia del Ikofa de Orunmila", dice el comunicado.

"No aceptamos ni aceptaremos la categoría 'Iyanifa' o 'Iyaonifa' (sacerdotisa) dentro de nuestra institución. Tampoco aceptamos ni aceptaremos Orishas que no están reconocidos en nuestro panteón y debidamente recogidos en nuestra liturgia", agregaron.

"Valoramos tanto en nuestra cultura y religión como en nuestra sociedad a la mujer, lo hemos expresado reiteradamente y de ninguna manera esto es discriminatorio contra ellas, esto es nuestro actuar en correspondencia con las doctrinas religiosas transmitidas por nuestros ancestros", dice la declaración, firmada también por el Consejo de Sacerdotes Mayores de IFA de la República de Cuba.

Aunque la exclusión de las mujeres del oficio en los cultos yorubas, excepto en el papel de criadas, no es una novedad, en los últimos años el ifaísmo cubano ha defendido el rol de la iyanifá,

sacerdotisa con conocimientos, atribuciones y poderes litúrgicos y ceremoniales semejantes a los del babalawo.

En países como Nigeria el papel de las mujeres iyanifas ha ido creciendo. La iyanifá no es un “babalawo mujer”, pero tampoco una mera Apetebí ayafa (esposa del babalawo), autoridad máxima a que podía aspirar una mujer iniciada en el culto tradicional de Ifá en nuestro país, y cuya función se circunscribe a la asistencia a su esposo o a un grupo de sacerdotes en determinadas ceremonias.

La declaración ha suscitado una polémica entre los defensores del veto tradicional y quienes lo califican de discriminatorio.

Un usuario que firma como Nelson Aboy asegura que "en el marco de las leyes de conservacion del patrimonio universal se reconoce que la única figura que esta autorizada ancestralmente para conocer, trasmitir los conocimientos y utilizar los oráculos de Ifa, son hombres consagrados como como los Padres de los Secretos, más conocidos como los babalawos. De manera que bajo esa condición expresada, ninguna categoría le concede a ninguna otra persona ni género la posibilidad del uso y empleo del oráculo de Ifa."

La activista Sandra AbdAllah-Alvarez Ramírez describió a los firmantes de la declaración y a quienes los apoyan como una "partía de misóginos todos".

En un comentario al pronunciamiento de la Asociación, el babalawo Abinjo Ifáyori Efúnlolá Ifátoba, escribió: "Que falta de respeto, es vergonzoso lo de esa asociación y mucho de sus representantes, pero es Cuba, donde todo es posible y no pasa nada".

Para otra comentarista que firma Mary Yalodde, "no deberían aceptar tantos babalawo o awo ni orunmila descarados, estafadores, mentirosos, la mayoría maltratan a sus madres, mujeres y no respetan ni un 1% las reglas, ni religiosas, ni de la continuación humana. Dejen de joder con que si aceptan o no a las mujeres en Ifa, con que las acepte Orula, Olofin y su Ángel de la Guarda basta", añadió.

En opinión de Yorman Campos, esto es "guerra y más guerra entre mismos hermanos de creencia, arrogancia y más arrogancia" y recomendó: "abran su mente señores".

La polémica no es nueva. Hace dos meses, en su primera reunión del año 2020, el Consejo de Sacerdotes Mayores de Ifá de la República de Cuba, ratificó su posición de negativa a la Iniciación de mujeres dentro del Culto de Ifá, que no sea la Ceremonia del Ikofa de Orúnmìlà.

El pronunciamiento tuvo lugar en La Habana, el 20 de Febrero del 2020, pero se hizo público en Facebook cuatro días más tarde. La reacción de los usuarios de la red social a la decisión del Consejo de Sacerdotes Mayores de IFA, no fue en todos los casos positiva.

En aquella ocasión, la Asociación en lugar de mantener firme su postura de fidelidad a la tradición, hizo público un nuevo comunicado días después en el que intentaba consensuar y terminaba cediendo ante las críticas de quienes defienden la existencia de las Iyanifa o Babalawas. Ahora han vuelto a la posición inicial.

A principios de año, los sacerdotes yorubas también hicieron un llamado a denunciar a todos aquellos santeros "profanadores y estafadores" en el país. "Ponemos nuestras redes y modestos recursos en función de denunciar públicamente a cada uno de estos profanadores y estafadores, cada hermano que tenga una queja o denuncia sobre el tema, siempre que cuente con las pruebas, que nos las envíe a nuestro correo electrónico asyoruba@enet.cu", informó la institución en sus redes sociales.

La Asociación Yoruba de Cuba es una de las encargadas de interpretar la llamada "Letra del Año", en una de las ceremonias más esperadas por los creyentes de la religión yoruba en la isla y la diáspora.

El grupo de Sacerdotes Mayores de Ifá se reúne el último día del año para, después de varios ritos y oraciones, dar a conocer la Letra del Año el 1 de enero, un vaticinio sobre eventos meteorológicos y situaciones cotidianas de la vida de los creyentes, con una serie de refranes y recomendaciones para ayudar a los creyentes.

En Cuba, estos mensajes anuales son ampliamente esperados y desde hace algunos años reproducidos en algunos medios de prensa oficiales, algo impensable hace algunos años en un país donde un ateísmo forzado por el gobierno reemplazó todos los cultos religiosos.