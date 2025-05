La Diosa recuerda uno de sus explotes en Cuba: "A que yo tenía razón en cuanto a ETECSA"

La Diosa siempre lo tuvo claro y ahora recuerda que aquel exabrupto que protagonizó contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), cundo todavía vivía en la isla, no estuvo fuera de lugar.

“A que yo tenía razón en cuanto a ETECSA”, escribió la artista en sus redes sociales en medio del descontento popular que han causado las nuevas tarifas de ETECSA para el servicio de internet por datos móviles.

“Literal tú estabas clara”; “Nunca fallas mami”; “La Diosa siempre tuvo la razón de decirle a ETECSA la verdad y muchos la tildaron de vulgar y ahora están chillando”; “Siempre tienes razón”; “No hay nada mejor que un día tras otro”; “Mis vecinos me dicen que coja lucha pero es algo que no cabe dentro de mí y tengo que gritar. Cada vez que pasa me acuerdo de ti”; “Ay Diosa vieja. ME CAG* EN LA MADRE DE ETECSA, MI DINERO”; “Todos nos acordamos de ti cuando ETECSA sacó esta bomba nuclear”; “Diosa si tu supieras que yo hago mías tus palabras. Me paso el día diciendo me cag* en la madre de ETECSA”, coincidieron sus seguidores.

Hace algunos años La Diosa se volvió viral en redes cuando en una directa arremetió contra ETECSA sin quedarse con nada por dentro, acusando al monopolio de robarle su dinero.

En su momento el video fue objeto de memes y burlas y muchos la tildaron de grosera y vulgar por la cantidad de malas palabras que soltó en unos pocos minutos.

Sin embargo, a día de hoy y luego de las excesivas tarifas que ha implantado ETECSA, muchos se han eco de sus palabras.

