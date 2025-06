La Diosa reafirma su postura contra la dictadura: "Yo odio a los comunistas, si nadie me quiere apoyar me quedo sola"

La cantante cubana La Diosa volvió a dejar clara su posición política durante una reciente entrevista, en la que reafirmó su rechazo al régimen comunista que gobierna la isla.

Durante su participación en el programa “Destino Tolk”, la artista habló de la controversia generada por sus declaraciones tras la muerte del músico Paulito FG. Muchos interpretaron sus palabras como una burla, pero La Diosa negó rotundamente esa intención.

“¿Cuáles son las maneras de burlarse de una persona cuando fallece? ‘Qué bueno que murió, me alegro muchísimo, qué felicidad, me voy a tomar un trago, voy a celebrar’. Ninguna de esas cosas yo las dije. Una vez más me tergiversan. Lo que yo dije fue ‘en ese funeral no va a faltar nada’, porque era una persona que tenía alianza directa con los Castro”, aclaró.

Aunque reconoció el talento musical de Paulito FG, La Diosa señaló que el artista nunca se posicionó contra la dictadura ni representó la voz del pueblo cubano. Contrastó el lujoso funeral del músico con las precarias condiciones que enfrentan muchas familias cubanas al despedir a sus seres queridos, sin ataúd digno ni transporte para llevarlos al cementerio.

“Yo me busco muchas enemistades por hablar firme contra la dictadura y contra los que tengan que ver y se callen contra la dictadura, yo dije en estas palabras ‘yo no lloro comunistas’. Yo no lloro comunistas aunque se me quede el Watsco Center vacío, yo lo repito, yo odio a los comunistas y si nadie me quiere apoyar que no me apoyen, me quedo sola, pero yo odio los comunistas. Yo no lloro comunistas ni hoy ni nunca porque yo siento mucho todo lo que nos han hecho”, recalcó con lágrimas de impotencia.

La intérprete también reflexionó sobre el costo de asumir una postura frontal contra el régimen y cómo muchos artistas prefieren mantenerse en silencio para preservar sus beneficios: “Yo entiendo que no es tan fácil tomar la decisión que yo tomé, lo más fácil es hacer la vista gorda, vivir bien, viajar, cantar en los lugares, que me paguen, que nadie se moleste conmigo y ser parte de eso. Lo más difícil es tomar una conducta cuando tienes un concepto y avanzar con toda la mierda que te va a venir porque el camino va a ser fácil. Esa es una decisión que tiene cada cual, que es personal”.

Con estas declaraciones, La Diosa reafirma su compromiso con la verdad y su firme oposición al sistema que por décadas ha gobernado Cuba, aunque ello implique quedarse sola en su lucha.

