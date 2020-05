Bad Bunny, primer artista urbano latino en la portada de la revista Rolling Stone

El trapero puertorriqueño Bad Bunny se ha coronado como el primer artista urbano hispanohablante en aparecer en la portada de la prestigiosa revista de música Rolling Stone.

Benito Antonio Martínez Ocasio –nombre real del artista– es la gran sorpresa de la publicación en su número de junio, que además es el primero cuya foto de portada está tomada por una mujer latina, su novia Gabriela Berlingeri, que le hizo la sesión de fotos en casa.

Además de Bad Bunny y Gabriela, en el nuevo número de la revista también hace historia la periodista Suzy Expósito, primera latina en hacer el reportaje principal de la publicación.

Si es que acaso hacía falta, su aparición en la prestigiosa portada lo consolida como el artista urbano latino del momento y reafirma el increíble crossover que ha logrado cantando puramente en español.

"Los que aún no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de @rollingstone. A mí nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir qué puedo o no puedo hacer, YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA!! Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó en mí, a los que creen y a los que algún día creerán", escribió el artista en su publicación.

Además de aparecer en la portada, Bad Bunny concedió una entrevista en la que habló acerca de su experiencia durante el confinamiento y de su carrera. Por supuesto, no faltó el tema de su increíble debut como drag queen en el videoclip de Yo perreo sola, y asegura nunca se sintió más masculino que al vestirse así.

El gran hito en su carrera musical coincide con la eliminación del tema Safaera, perteneciente a su álbum YHLQMDLG, de la plataforma Spotify, una decisión que generó gran molestia e inconformidad en muchos usuarios.

En menos de tres meses, Bad Bunny tuvo el récord de lanzar su segundo álbum YHLQMDLG, con 20 canciones y el tercero Las que no iban a salir, con 10, y convertirlas todas en éxitos individuales en todas las plataformas. Su primer álbum, lanzado a finales de 2018, X100PRE también fue un rotundo éxito.