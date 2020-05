ETECSA atiende a Julita Osendi tras llamarlos "ladrones"

El monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, atendió a la periodista Julita Osendi después de que se quejara en redes sociales del robo de horas de Internet y los llamara "ladrones".

"Me doy por satisfecha porque me sentí persona, me sentí atendida. Ojalá tuviésemos otra variante de ETECSA pues de la lucha de contrarios, una de las leyes de la dialéctica, saldría algo mejor y podríamos comunicarnos sin limitaciones y poder pagar, quizás, en la moneda que nos pagan a nosotros por nuestro trabajo", dijo la también colaboradora de CiberCuba en Facebook.

Osendi cuenta que fue atendida por un trabajador de ETECSA llamado Néstor Madruga, quien le explicó que la empresa estatal redujo el personal en las oficinas por lo que las quejas de la población se acumulan en breve tiempo. El joven le dijo que había sido dura en sus críticas a la compañía. "Para mí "robos" de saldo en mis dos últimas recargas", recalcó la reportera.

En su escrito comenta que tras ver con Madruga su consumo concluyó que "las tarifas de nuestra empresa telefónica son tan desequilibradas, por no apelar a otro calificativo, que no un GB, noooooo... 20 que pongas no alcanza para cubrir las cada vez más crecientes necesidades de una clientela que ya asciende a más de tres millones de cubanos conectados en redes".

Osendi señaló que "no son ladrones, palabra dura lo reconozco, porque no me llevan megas para ponérselas a otro. Es cierto, pero para no utilizar la dura palabra ¿cómo catalogar a las tarifas actuales, crueles, duras, imposibles?"

La periodista lamentó que en Cuba no haya tarifas planas como en España y Estados Unidos. Además, opina que de momento no ve que lleguen a la isla por las condiciones de ETECSA.

"Un periódico digital que abras, un simple vídeo de 30 segundos del cumple de un hijo que quieras trasmitir, una foto, incluso aplicaciones que tiene tu móvil...¡gasta! Y gastaaaaaa... Así que megas por aquí y por allá, todo analizado por la lupa de mi querido Néstor, llegas al GB antes de decir no entiendo", apuntó Osendi.

Tras su experiencia compartió algunos consejos para no consumir tantos megas: "no se te ocurra abrir un vídeo, no abras ningún sitio web, utiliza Whatssap y Telegram, no Messenger, húyele al Facebook y conéctate de 1 a 6 am que vale la mitad en estos tiempos". CiberCuba recomendó estos y otros en 2018 cuando comenzó el servicio de 3G en Cuba.

Pese a que Julita Osendi rebajó la dureza de su crítica, varios usuarios continuaron llamando ladrones a ETECSA y señalaron que hasta que siga siendo un monopolio en Cuba las cosas seguirán iguales.

"Con todo el respeto, las cosas por su nombre, de que son ladrones lo son, sus precios hablan por sí solo", "las cosas seguirán hasta que un día tengan competencia" y "lo sorprendente fue que te trataron bien y fueron pacientes y educados", son algunos de los comentarios.

La propia Osendi reafirmó que "en lo que cobran por megas está el robo".