Especialista de ETECSA culpa a la falta de conocimientos de los usuarios de la pérdida de megas

La cubana Keyttia Sánchez, especialista de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, respondió a los cubanos que han criticado todos estos días al monopolio de las comunicaciones en el país por el supuesto robo de datos móviles a los usuarios.

"Hay clientes de ETECSA que plantean que los bonos de datos se les consumen rápido", dijo. "Las razones para esa percepción están asociadas, en todos los casos, al necesario conocimiento que debe adquirirse sobre el funcionamiento de la tecnología antes de emplearla", añadió Sánchez en la red social Twitter.

La especialista compartió un anuncio de la empresa en el que le sugiere a los usuarios que restrinjan el uso de datos en segundo plano para evitar un mayor consumo.

Este sábado ETECSA ofreció consejos para "obtener una mejor experiencia de usuario, tanto en acceso a nuestras redes como en consumo de datos móviles".

Entre los consejos de le empresa están no dejar los datos móviles encendidos de manera permanente; deben desactivar la tarifa de consumo; restringir el uso de datos en segundo plano y desactivar las sincronizaciones y reproducciones automáticas.

Desde que la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida popularmente como La Diosa de Cuba, arremetiera en las redes sociales contra ETECSA y mostrara videos donde se ve claramente cómo se roban el tiempo de acceso a Internet mediante la cuenta de Nauta Hogar, muchos otros usuarios han saltado a criticar a la empresa.

La Diosa relató que se puso " a filmar cómo cuando actualizo, desaparecen las horas. Y lo logré, a ver qué coño van a hacer ahora, partía de descarao’s. Compartan, a ver a quién van a meter preso, porque yo quiero llegar al fondo de esta situación, quiero saber quién es el que está robando los datos en ETECSA, quien está haciendo eso”.

En el día de hoy, muchos usuarios han dejado sus quejas en las cuentas oficiales de la empresa de telecomunicaciones.

"Sigue siendo una trampa. El consumo por tiempo no tiene que depender de lo que descargues ni de donde estés ni de cuánta velocidad tengas. Si me conecté 30 minutos de 2 horas, tienen que quedarme 1 hora y 30 minutos. Ese es el concepto de tiempo, de lo contrario hablen claro digan que van a cobrar por Megas, no por tiempo, y verán que ni un céntimo más van a recibir por mi parte. Parece mentira que el presidente sea INGENIERO", dijo un cubano indignado.

A los consejos que ofreció ETECSA para acceder a la red de redes un usuario respondió: "Esos consejos todos los sabemos. La realidad es que el problema es el servicio que es muy malo y no lo digo por hacer daño lo digo porque es una realidad. No es fácil gastar tanto dinero en un paquete de datos y sea lentísimo e ineficaz. Tienen que mejorar mucho porque en estos momentos no sirve".