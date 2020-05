Cubanos critican consejos de ETECSA: "Aún haciendo todo eso, los megas se van como agua"

No pocas críticas ha recibido por estos días la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, la cual ahora ha ofrecido unos consejos para "obtener una mejor experiencia de usuario, tanto en acceso a nuestras redes como en consumo de datos móviles".

No obstante, uno un usuario cubano le respondió al monopolio de las comunicaciones en el país que "aún haciendo todo eso, los megas se van como agua".

Según ETECSA, los usuarios no deben dejar los datos móviles encendidos de manera permanente; deben desactivar la tarifa de consumo; restringir el uso de datos en segundo plano y desactivar las sincronizaciones y reproducciones automáticas.

A pesar de los consejos, los cubanos ripostaron: "Yo siempre hago todo eso y no entiendo cómo en una semana se acabó 1G solo usando WhatsApp", dijo otro.

"ETECSA, ¿cuéntame qué hiciste con los 600 CUC que me robaste de mi cuenta nauta? Cuéntame por qué no me dices qué pasó con mi cuenta. Cuéntame por qué no das la cara y te escondes detrás de teléfonos que no responden y oficinas que no existen".

"Mi pregunta es por qué no dan respuesta del excesivo descuento de datos móviles a todas las personas en estos días. Creo que estos consejos lo sabemos todos los que utilizamos el servicio, en mi opinión deficiente por qué no logro entender que los que seguimos esos consejos se nos desaparezcan los datos sin saber como", dijo otra cubana en Facebook.

Otra ola de críticas se ha desatado contra ETECSA luego de que la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida popularmente como La Diosa de Cuba, arremetiera en las redes sociales por haberle robado tiempo de acceso a Internet mediante la cuenta de Nauta Hogar.

"Me puse a filmar cómo cuando actualizo, desaparecen las horas. Y lo logré, a ver qué coño van a hacer ahora, partía de descarao’s. Compartan, a ver a quién van a meter preso, porque yo quiero llegar al fondo de esta situación, quiero saber quién es el que está robando los datos en ETECSA, quien está haciendo eso”, sostuvo.

Por su parte, la periodista cubana Julita Osendi se sumó a denunciar que el monopolio de de Telecomunicaciones ETECSA le roba datos.

Según Osendi, la compañía es “la más fraudulenta de las empresas que existen en este país”, y subraya que no entiende cómo es posible que tantas personas se quejen de un servicio “y no se vislumbre una solución”.

ETECSA, por su parte, atendió a la periodista después de que se quejara en redes sociales: "Me doy por satisfecha porque me sentí persona, me sentí atendida. Ojalá tuviésemos otra variante de ETECSA pues de la lucha de contrarios, una de las leyes de la dialéctica, saldría algo mejor y podríamos comunicarnos sin limitaciones y poder pagar, quizás, en la moneda que nos pagan a nosotros por nuestro trabajo", dijo.