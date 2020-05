Actor cubano Héctor Noas también se queja de ETECSA: "¡Es una vergüenza!"

El conocido actor cubano Héctor Noas también ha recurrido a sus redes sociales para cuestionar el "imposible consumo" de los paquetes de datos móviles de ETECSA.

"Me imagino que exista la posibilidad de que ETECSA nos muestre nuestro tráfico de datos personales. ¡Imposible el consumo!", escribió el actor de Los dioses rotos en su cuenta de Facebook.

Al igual que lo hizo el humorista Limay Blanco, Héctor Noas también se quejó de que en los números de teléfono que dan para atender a los clientes nunca contesta nadie: "¡Es una vergüenza! Y se quedan calladitos. Ni cogen el teléfono".

Facebook / Héctor Noas

Varios usuarios se unieron al debate abierto por el actor: "Yo no entiendo me han puesto 4 recargas y x día se me ha consumido in giga es imposible, no hay forma posible de explicar eso", "La velocidad con que se gasta 1 GB en Cuba es inaudita", "Todos estamos en la misma situación. Es horrible!!", "¡Violencia de datos!"

Por su parte, Limay Blanco preguntó a través de un video en su canal de YouYube que dónde estaba su dinero, pues había hecho varias recargas y el mismo día le aparecía el saldo de megas en cero.

La cantante cubana La Diosa también armó un escándalo en sus redes sociales al descubrir le estaban robando sus datos de acceso a Internet y que por cada media hora de consumo le cobraban otra. La artista grabó el consumo y también fue a reclamar a las oficinas comerciales de ETECSA.

La periodista y comentarista deportiva Julita Osendi también denunció el robo de datos móviles en sus redes y tildó a ETECSA de "ladrones".

Tanto Limay, como La Diosa y Julita Osendi fueron atendidos por ETECSA y se les solucionó su descabellado consumo después de hacerlo público en las redes. La periodista contó que el joven que la atendió le dijo que había sido dura en sus críticas a la empresa y la que atendió a la cantante le aseguró que ella no tenía ningún derecho a grabar.