8 errores de "La casa de papel" que los fans no perdonan

La cuarta temporada de la serie La casa de papel ha dejado bastante que desear. La tan esperada entrega no cumplió las expectativas de sus fieles seguidores y tuvo algunos errores que estos no tardaron en identificar y que no perdonan, así como un rompimiento de ritmo y credibilidad bastante notable con respecto a las tres anteriores.

Después de haberse posicionado como una de las series más populares de la plataforma Netflix y haber traspasado las fronteras españolas para convertirse en una de las series más vistas desde su estreno en 2017, el regreso de la famosa banda de ladrones justicieros no ha sido tan popular como se esperaba.

Si bien es cierto que la producción ha cosechado una fiel legión de seguidores que devoraron los ocho nuevos capítulos y que no quieren deslindarse de la historia, el descontento ha sido evidente en las redes sociales y ha puesto a relieve varios errores de la serie, que ya los fans no perdonan y que aquí te recordamos.

1. Bienvenidos

Este es quizás el error más conocido de la serie, pues se produce en el primer capítulo de la primera temporada. el gazapo en cuestión se produce cuando El Profesor ofrece la primera clase a la banda y escribe en la pizarra la palabra "Bienvenidos". El misterio viene cuando la caligrafía de la palabra cambia entre un plano y otro.

Captura de pantalla / La casa de papel

2. La galleta ¿de chocolate?

Otro de los errores de la primera temporada se produce cuando El Profesor intenta envenenar a la madre de Lisboa, al creer que ella ha descubierto el plan. La señora lo invita a un café y él le coloca veneno en el suyo, que en un primer momento aparece con una galleta de chocolate, y cuando termina de verter el polvo, se convierte por arte de magia en una galleta María.

Captura de pantalla / La casa de papel

3. La bandera de Panamá

Este fue uno de los errores que más indignó a los fans de Latinoamérica, especialmente a los de Panamá, cuando en una de las escenas en las que aparecen varias banderas, la de este país está puesta al revés.

4. Ropa interior mágica

Cuando Denver lleva a Mónica (Estocolmo en las dos últimas temporadas) a una de las cámaras de La Casa de la Moneda y Timbre para cuidarle la herida de bala, en las escenas aparece la actriz alternando ropa interior blanca y negra.

Captura de pantalla / La casa de papel

5. Las esposas se abren solas

Cuando Palermo se enfrenta al jefe de seguridad del banco, en la misma escena las esposas de este aparecen cerradas y abiertas. Si no lo notaste por la rapidez de la escena, aquí lo puedes ver en slow motion:

6. Buenos días por la noche

En el capítulo siete de la cuarta temporada se produce un error de temporalidad. Cuando reaparece el coronel del Centro Nacional de Inteligencia, Luis Prieto, para ofrecer la versión oficial del gobierno acerca de la detención ilegal de Río a los medios, en la pantalla se marcan las 19:45 horas, o sea, casi las 8:00 de la noche; sin embargo, Prieto encabeza su intervención con un "buenos días".

Captura de pantalla / La casa de papel

Además de estos errores, hay varias notas cómicas que también han provocado la burla de los fans y han generado divertidos memes. Una de ellas es la escena en la que aparecen pegados a la pared todos los celulares de los rehenes en la primera temporada, ¡celulares que parecen salidos de la Prehistoria!

Captura de pantalla / La casa de papel

Otra escena que provocó muchas risas, fue cuando Berlín le muestra a una periodista el cuerpo de Oslo –primer personaje que muere en la serie– pero el actor no puede contener la respiración y su robusto cuerpo lo delata.

¿Habías notados alguno de estos errores?