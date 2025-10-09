Cubano sorprende por su parecido con Kit Harington: "Me lo voy a tomar en serio"

El joven creador de contenido José Ibrain Venereo Jiménez (@jose_ibrain_venereo_jimenez), conocido por promover el cuidado de especies en peligro en Cuba, captó la atención de sus seguidores por un motivo inesperado, su parecido con el actor británico Kit Harington, famoso por interpretar a Jon Snow (Jon Nieves) en la popular serie Juego de Tronos.

En uno de sus videos más recientes, José reaccionó con humor a los comentarios frecuentes que le dejan sus seguidores sobre su semejanza con el intérprete de la serie de HBO.

“Solo me parezco en el pelo”, bromeó el joven y sorprendió a su audiencia al aparecer caracterizado con un vestuario inspirado en Jon Snow. “Me lo voy a tomar en serio”, dijo entre risas mientras recreaba el estilo del personaje medieval.

Sin embargo, como suele ocurrir en sus videos, el foco no estuvo solo en él. El verdadero protagonista fue una tortuga terrestre que José adquirió recientemente para protegerla, luego de que sus anteriores dueños no pudieran seguir cuidándola.

La tortuga terrestre de patas rojas o tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) una especie amenazada, por lo que el veterinario aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a sus seguidores.

"Estos animales no deben mantenerse como mascotas si no se cuenta con los conocimientos y condiciones adecuadas. Son especies que deben protegerse", dijo.

Lo más leído hoy:

José explicó que su nueva tortuga es macho. Ha pasado muchos años fuera de su hábitat y está adaptado a convivir con humanos, por lo que en este caso lo cuidará y trabajará en recuperar su estado físico, ya que presenta signos de desnutrición.

El joven cubano se hizo popular en las redes cuando liberó a sus tres jicoteas en un río de La Habana, pero una de las mascotas se negó a abandonarlo. El insólito momento quedó grabado en un video que se hizo viral. El animal es parte de su familia en la actualidad.

José también ha rescatado otras especies exóticas como una jutía que iba a ser sacrificada en un ritual religioso. Tras cuidarla por unos días, la liberó en una zona con condiciones para su supervivencia.

Este cubano continúa ganando seguidores gracias a su compromiso con la fauna y su capacidad de combinar humor, conciencia ambiental y autenticidad en cada una de sus publicaciones.

Preguntas frecuentes sobre José Ibrain Venereo Jiménez y su impacto en redes