Este es el "módulo cárnico" para mayores de 65 años en el oriente de Cuba

Varios cubanos se han mostrado indignados por el "módulo cárnico" que vende el gobierno a mayores de 65 años en el oriente de Cuba.

Desde Holguín el cubano identificado en Facebook como Seyer Rednahoy mostró fotos de los productos ofrecidos a los mayores de edad: "El módulo cárnico para mayores de 65 años en Pueblo Nuevo, Holguín.... ¿Hasta cuándo este abuso?", dijo. "Esto se supone que sea morcilla y pasta de croquetas".

Este usuario compartió además videos de la gran aglomeración de personas para comprar aceite en Pueblo Nuevo, "sin la seguridad de que lo vayan a vender".

Asimismo, otra cubana identificada como Nene Hernández‎ posteó imágenes de las "6 onzas de masa de croqueta y 6 onzas de morcilla prieta" para las personas mayores.

"No sé cómo el gobierno de Cuba se atreve a hablar de las necesidades de otros países cuando en Cuba el pueblo se está muriendo de hambre", dijo.

"Esto no es ningún alimento para las personas de la tercera edad... Cómetelo tú Díaz-Canel con limonada y guarapo", agregó indignada.

Captura de Facebook

Desde que comenzara el coronavirus el gobierno cubano ha comenzado a vender estos módulos con alimentos para palear el desabastecimiento en que viven los cubanos. No obstante, no son pocas las críticas que han recibido por la poca cantidad de alimentos y el estado de estos, que siguen sin resolver el problema real del pueblo.

Esta semana la popular actriz y humorista Yerlin Pérez denunció en Facebook que el módulo alimentario que están vendiendo en el municipio Centro Habana por la pandemia del coronavirus parece “comida para puercos”.

“Respétame, no me vendas comida para puercos”, dijo la actriz. “Es mejor que nos digan que el país está atravesando una situación difícil, que no hay nada, a que te estafen de esta manera, porque es estafa, todos saben que se cobra no se regala, si saben que muchos ahora no estamos trabajando y hay que ahorrar el poquito dinero que hay, por qué hacen que las personas hagan cola para vender esto”, agregó.

En este mismo sentido, otra cubana criticó el mal estado de los alimentos que entrega el Gobierno para los mayores de 65 años como ayuda por el coronavirus: "Ya está bueno de aguantar que se hagan mal las cosas. Esta es la bolsa de viandas para mayores de 65 años, muy buena la idea pero a quien se le ocurre dejar que ocurran estas cosas".

En medio de esta situación que hace que los cubanos tengan que hacer colas cada día incluso en medio de una pandemia mundial, el gobierno cubano comenzó a abrir las polémicas cuentas bancarias para que el pueblo done dinero con el fin de producir alimentos, lo cual le ha agenciado no pocas críticas por parte de la ciudadanía.

Según el ministro de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil, el dinero recaudado se "va a utilizar por las instancias territoriales para el desarrollo, el fomento de la producción de alimentos”.