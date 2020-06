Madre del joven cubano asesinado en el Servicio Militar: "Le arrebataron la vida"

La madre del joven cubano asesinado en el Servicio Militar en La Habana, Orlandito Lago Vega de 18 años, escribió un mensaje compartiendo el dolor por la pérdida de su hijo a dos semanas de su muerte y pidiendo una investigación para aclarar los hechos.

"Hoy viernes 12 de junio hace ya casi dos semanas, me persigue la añoranza, la tristeza, la desesperación. Siempre he sido una madre que le ha inculcado a mis hijos el estudio para que cuando ya no esté se puedan valer por ellos mismos, la honestidad para que nadie nunca los humille, valores especiales y a amar la vida y a perseguir sus sueños", escribió Marta Vega Espinosa en Facebook.

Captura de pantalla de mensaje en Facebook.

"Mi hijito asesinado cobardemente, me le arrebataron la vida, una de las cosas que yo les enseñé a amar, y lo privaron de hacer realidad ese gran sueño de ser pelotero de las Grandes Ligas", apuntó esta madre cubana. El joven murió presuntamente mientras dormía por tiros de un compañero.

Vega confesó que siempre vivieron con el temor de que le pasara algo a Orlandito y lo cuidó mucho. "Me quitaron un pedazo de mi vida, de mi alma, de mi ser. Madres de Cuba, no cuidaron a mi hijo en la Unidad Militar empezando por el jefe de esa Unidad Militar, se lo entregué con plena salud y cómo me lo vuelven: en una caja, muerto", señaló.

Esta madre y su esposo están algo calmados porque denunciaron hasta el cansancio las amenazas recibidas de "un señor sin corazón que gritó que iba a pagar para que matarán a nuestros hijos", pero las autoridades no hicieron nada.

"Como no hicieron nada, yo digo que el viejo amenazador tiene algo que ver con el asesinato de mi hijo pues conocía a innumerables personas que trabajan para el MININT (Ministerio del Interior) y la PNR (Policía Nacional Revolucionaria)", escribió.

Marta Vega Espinosa pidió una investigación por parte del Gobierno por "el injusto asesinato" de su hijo. "Todas las madres y padres sé que me entenderán. Espero que me haya hecho escuchar por la pérdida irreparable de mi hijito: orlandito lago vega", concluyó.

"Ninguna persona merece que le arrebaten la vida y menos de esta manera. Un adolescente con tremendo futuro y grandes sueños. Todos esperamos esa justicia", "lo siento mucho y estoy contigo y la familia. Justicia para Orlandito" y "me uno a su dolor, es muy triste y ojalá que se le haga justicia a su hijo" son algunos de los comentarios de apoyo recibido en Facebook.

Según el padre del joven fallecido, un compañero "le disparó a quemarropa por el brazo derecho con un arma AKM, por la espalda, mientras dormía".