Fiscalía cubana asegura que atiende a todos los ciudadanos y le llueven críticas: "Hice una pregunta y me bloquearon"

La Fiscalía General de la República de Cuba ha asegurado que garantiza la atención a todos los ciudadanos de la Isla, afirmación que le ha traído no pocas críticas en las redes sociales.

En un artículo compartido en su cuenta oficial, la Fiscalía sostuvo que los ciudadanos pueden dar seguimiento, de forma rápida y efectiva, a la tramitación de las quejas y planteamientos realizados a este órgano a través de la aplicación móvil CIVIX.

"Su empleo facilita la comunicación entre la Fiscalía y el pueblo", afirman.

También aseguraron que poseen ocho vías de atención a los ciudadanos, algunas implementadas durante la etapa de enfrentamiento a la Covid-19 como la Línea Única (802-12345), el correo electrónico (atencionciudadano@fgr.gob.cu) y portal web (www.fgr.gob.cu/quejas-y-sugerencias).

Afirmaron además que mediante la sección El Ciudadano, en el portal web interactivo, los usuarios también pueden formular sus quejas y planteamientos.

No obstante, no han sido pocas las críticas ante estas aseveraciones, ya que muchos ciudadanos saben de cerca que la Fiscalía, como órgano del gobierno castrista, practica poco la democracia y la justicia.

Así, muchos usuarios de la red social Facebook refutaron estos planteamientos.

"Estimados paisanos. Eso no es cierto. El 25 de mayo de 2018 yo les hice una pregunta a su mensajería de Facebook. Un miembro de su equipo no aceptó dicha mensajería como vía de tramitación de inquietudes y me pidió que volviera a hacer la pregunta a través de la sección habilitada en su sitio web para este fin, lo cual hice. Hace más de dos años de esto y jamás he recibido respuesta. Si revisan el chat privado de Facebook de ese día, 25 de mayo de 2018, podrán comprobar que no miento. No obstante, conservo pruebas de todos los intentos infructuosos de tramitar mi queja con su institución en todas sus plataformas online. Considero que con todo el respeto con el que siempre me he dirigido a ustedes y siendo ciudadana cubana, lo menos que les corresponde a quienes velan por la legalidad del aparato jurídico es asistir a la población. Eso dice mucho del respeto que ustedes le profesan al pueblo y a la ley", dijo un usuario.

Captura de Facebook

Otro cubano emitió el siguiente comentario:

Felicidades a todos los ciudadanos cubanos que han tenido la suerte de ser atendidos por la Fiscalía, yo no he corrido igual suerte y desde el 4 de Junio de 2018 estoy esperando de una respuesta por parte de algún funcionario de esta prestigiosa institución cubana.

Les formulé estas mismas pregunta a la Fiscal General Yamila Peña Ojeda en Twitter y automáticamente me bloqueó. Espero correr con mejor suerte esta vez y ser atendido.

En las modificaciones a la ley no. 1312 "Ley de Migración" anunciadas por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla el pasado 28 de octubre de 2017 no se incluyeron como beneficiarios de las mismas a los profesionales que abandonaron misión internacionalista. Como parte del anuncio del canciller se aclaró que el gobierno cubano, y cito, “continuará estudiando nuevas medidas de actualización de su política migratoria” y me gustaría saber los motivos por los cuales se tomó en cuenta para las modificaciones a la mencionada ley la derogación por el entonces Presidente de Estados Unidos Barack Obama de la política de "pies secos, pies mojados" -bajo cuyo amparo Cuba decidió levantar las restricciones de entrada al país para los emigrantes ilegales- y, sin embargo, no se tomó en cuenta la derogación hecha al mismo tiempo por el mismo Presidente del Programa de Parole para los Profesionales Cubanos de la Salud (CMPPP, en inglés) -bajo cuyo amparo pudo haberse levantado la medida que impide a los que abandonaron misión visitar su país y estar con su familia. Sé que hay una disposición que permite que los profesionales de la salud regresen definitivamente y se reincorporen al sistema laboral: obviamente no me refiero a esta disposición, sino al derecho que por nacimiento les pertenece de visitar a su país y residir en el extranjero. Por otro lado me gustaría tener acceso a la disposición que se los impide. Se habla mucho de ella pero nunca se ha hecho pública en letra escrita. Si es cierto que más de 6000 profesionales han abandonado misión en el último lustro entonces somos cientos de miles de familias afectadas, directa o indirectamente, por estas disposiciones para cuya aprobación no se contó con el voto del pueblo de Cuba.

Resumiendo me gustaría que se tomaran en cuenta mis interrogantes sobre este particular:



1. Si, como dijera el propio Fidel Castro, las misiones internacionalistas significan "saldar nuestra propia deuda con la humanidad",¿ por qué a quienes van a ofrecer sus servicios profesionales a otros pueblos del mundo bajo esta premisa humanitaria se les aplica una sanción de carácter político al declararlos "desertores" y "traidores a la patria"?



2. ¿Por qué se impide la entrada a Cuba de los profesionales que abandonaron misión internacionalista y , con ello, se les priva del derecho de estar con su familia?



3. ¿Cómo es posible que una disposición o medida gubernamental (que por no haber sido publicada no se considera de conocimiento general) esté por encima de la Constitución de la República, el Código de Familia y el Código de la Niñez y la Juventud, el Código de Trabajo; especialmente cuando los "castigados" jamás hayan incurrido en ningún delito?



4. ¿Dónde está el decreto o la disposición que así lo hace constar y cómo se puede acceder a él? Es decir, ¿dónde está la disposición que prohíbe la entrada a Cuba a estos profesionales por ocho años?



5. ¿Cuándo se revertirá esta medida inconstitucional e inhumana que solo trae división en la familia y el pueblo cubanos y que lacera la imagen de Cuba ante el mundo?

Captura de Facebook

En esta misma línea, otra ciudadana cubana opinó:

Eso de que garantizan es falso ni siquiera proceden como corresponde ante una denuncia penal que hice en el 2017 con acuse 41 en la fgr amparada en el artículo 222 del código penal cubano. Está impune y hay daños a la propiedad y recurso del estado y los responsables no le aplican la ley porque como dijo la contralora tienen un pacto de no agresión y se encubren y cobijan y se tapan. Es tan en impúdico contubernio, la prueba es el tiempo sin la fiscalía accionar como corresponde, qué vergüenza y crisis de valores ético morales.