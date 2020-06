Ian Holm Foto © Twitter / The Lord Of The Rings

Fallece Ian Holm, el Bilbo de "El Señor de los Anillos"

| 19/06/2020 - 3:54pm (GMT-4) El reconocido actor británico Ian Holm falleció este viernes a los 88 años en Londres, a causa de complicaciones relacionadas con la enfermedad de Parkinson que padecía, según confirmó su representante. "Es con gran tristeza que informo que el actor Sir Ian Holm falleció esta mañana a la edad de 88 años. Murió en el hospital, con su familia y su cuidador. Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente", indicó en un comunicado. Holm comenzó su carrera desde muy joven en el teatro y fue una de las estrellas de la Royal Shakespeare Company hasta mediados de la década de los setenta. En 1979, interpretó al androide Ash en la película Alien: el octavo pasajero, uno de sus grandes momentos en la gran pantalla. A principios de los años ochenta, fue nominado a los premios Oscar como actor secundario por su interpretación del entrenador Sam Mussabini en la película Carrozas de fuego (Chariots of Fire), por la cual fue ganador de un premio Bafta. A finales de los noventa, interpretó a Vito Cornelius en El quinto elemento (The Fifth Element). Su fama internacional explotó en 2001 con el estreno de El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo, saga en la que interpreta al querido hobbit Bilbo Bolsón, tío de Frodo y gran amigo de Gandalf. El personaje de Holm no apareció en la segunda parte de la saga –Las dos torres (2002)–, pero sí en la tercera, El retorno del rey (2003). Además, trabajó en la primera (2012) y tercera (2014) partes de la trilogía El Hobbit. También en 2003 interpretó al profesor Terry Rapson en la película El día después de mañana (The Day After Tomorrow). A principios de este mes, el actor tuvo que emitir una disculpa a sus seguidores por no poderse presentar en una reunión virtual con el elenco de El Señor de los Anillos, debido a sus problemas de salud. "Lamento no verlos en persona, los extraño a todos y espero que sus aventuras los hayan llevado a muchos lugares. Estoy en cuarentena en mi hogar de hobbit", dijo en aquel momento. Archivado en:

