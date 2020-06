Yomil estalla contra Chocolate MC: "Deja la envidia y la frustración y ponte a facturar"

Todo parece indicar que la polémica entre los reguetoneros cubanos Chocolate MC y Yomil Hidalgo es una historia de no acabar.

Los cantantes urbanos no se dan tregua y ahora han vuelto a protagonizar una nueva 'tiradera' en las redes sociales que se ha convertido en la noticia del día dentro del entorno del género urbano de la isla.

Tras una nuevas provocación de El rey de todos los repartos a el integrante de Yomil y El Dany, este último ha decidido responderle y ha compartido un vídeo en sus perfiles donde le dedica unas palabras a "Chocolatín" y en las que básicamente le dice que deje "la envidia y la frustración" y se ponga a facturar dinero para poder mantener a sus hijos.

"Cada vez que tu entras en modo off, en modo apagón, tienes que hablar de mi. Cuando no tienes para hablar de más nadie, tienes que al momento mencionarme. Llevas cinco años hablando de mi y yo a usted nunca le he hecho caso, ni le pienso hacer caso, porque no se da cuenta que existe una gran diferencia entre usted y yo", expresó al inicio del audiovisual.

"¿Usted no se ha visto el mal aspecto que tiene, la clase de frustración que tiene, la clase de pasmadera que tiene, la clase de desacreditada que le ha dado al género?, ¿tú te piensas que yo voy a tener tiempo para ti?", agregó.

Seguidamente, Yomil le dijo a Chocolate MC que cuando él estrene una canción y se convierta en éxito, entonces es que tal vez se pensará la posibilidad de hacerle un tema de "tiradera".

"Cuando tú pegues un tema yo te voy a hacer esa tiradera que yo te haga, que nunca te hecho ni pienso hacerla tampoco, pero ya que tu lo quieres, pega uno (tema) y entonces yo te digo tres verdades de esas que te van a partir y doler", alegó.

Para finalizar, el intérprete de Sumando le quiso aconsejar diciéndole que en vez de perder el tiempo hablando de los demás lo más factible sería que se pusiera a trabajar para ganar dinero, pues tenía muchos hijos que mantener.

"Mientras tanto, factura que tu tienes una pila de chamacos que tienes que mantener para estar hablando todavía de los hombres. Tienes una pila de años y sigues en lo mismo y te las estás viendo negra porque no guardaste dinero y no tienes dinero", finalizó.

La respuesta de Yomil puede que venga a raíz de una publicación que hizo el intérprete de Bajanda en su cuenta de Instagram en la que hacía una comparación de visualizaciones entre sus vídeos en YouTube de sus sencillos Ganga.

"No voy a hablar más, los número hablan más lindo. Tres reparteros con uno y por 'gustavo el plomero'. Pega uno tú, Alias 'El barrendero'", escribió Chocolate MC.

Una hora después, añadió respondiendo a Yomil: "Más pasmao está tú que vendiste el Audemars Piguet y andas con un Rolex viejísimo. Apagao estás tú, andas tirado pa aquí arriba para hacer polémica y sonar so policía, envidioso. Pega una tú que yo estoy más pegao que tú, pues yo no canto 'tristón', tú si cantas reparto y yo soy el repartero".

La última vez que Yomil dedicó un post a El rey de todos los repartos fue hace seis meses con un vídeo en el que se defendió de las acusaciones públicas que había hecho sobre su persona.

El integrante de Yomil y El Dany dijo en su día su objetivo era "quitarle la careta" a Chocolate MC y dejar clara su versión de la historia de cómo comenzó la rivalidad entre ambos y desmentir la que cuenta el repartero.

