Padre del médico cubano que abandonó misión médica en Andorra lo llama traidor

El padre del médico cubano que abandonó la misión médica en Andorra hace un par de días, dijo que la decisión que había tomado su hijo "no tiene otra palabra que traición".

Luis Alberto Romero García es el nombre del padre de Dariel Romero, el anestesista cubano que desde el martes se encuentra en paradero desconocido junto a una enfermera, también de la misión, con la que habría iniciado una relación amorosa después de llegar al Principado.

Su padre envió una carta a la doctora Georgina Pérez, una de las responsables del Ministerio de Salud Pública de Cuba, en la cual aseguró que siente un gran "bochorno" por la decisión de su hijo y reafirmó su fidelidad al gobierno cubano.

"Lamento profundamente lo sucedido con mi hijo. No tengo palabras para expresar el bochorno tan grande que he sentido al enterarme de tan difícil noticia, de su abandono de la misión médica, de su TRAICIÓN. no tengo otra palabra con la que calificar este hecho", dice la carta, citada por el medio local Altaveu.

"No sé cuáles habrán sido las circunstancias, ni qué le hizo protagonizar este vergonzoso caso. Nunca recibió este ejemplo de nuestra parte y no sabe cuánta pena y cuanto dolor siento", añadió.

"Yo me sentía orgulloso de sus logros, su abnegación y espíritu de sacrificio y ostentaba toda una serie de reconocimientos y medallas por su labor. Muchos casos ha habido de traición a nuestra patria, pero hay que sentirlo bien de cerca para saber el dolor que se siente. Me acabo de tomar una aspirina, pues sufro de artrosis generalizada y con tres hernias discales", prosiguió.

El padre también destaca que "su esposa no sabe nada de él. Nadie sabe nada" y termina reafirmando que daría su vida por las FAR y que la traición de su hijo "no manchará el prestigio internacionalista de nuestra medicina cubana".

"Perdónenme ustedes y todo su equipo por esta situación", concluye la misiva.

Unas fuentes anónimas dijeron al periódico local que la carta podría haber sido enviada por el padre de Romero para evitar posibles represalias en su familia por la decisión de su hijo, algo que ocurre con sobrada frecuencia en este tipo de casos, al igual que con los familiares de artistas, activistas y periodistas independientes dentro y fuera de Cuba.

Dariel Romero era uno de los jefes de la misión que envió Cuba a Andorra para combatir el coronavirus y también era capitán de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y secretario de uno de los núcleos políticos del Partido Comunista de Cuba (PCC) del Hospital Militar Central Doctor "Carlos J. Finlay" en La Habana, donde se desempeñaba como Jefe de Servicio de Urgencias y Emergencias.

El Diario de Andorra identificó a Dariel Romero como el doctor que llevaba la bandera cubana en las fotos el acto de despedida del grupo antes de partir de Cuba hacia Andorra en marzo.

El periódico Altaveu dijo que es posible que el doctor y la enfermera se encuentren actualmente en Valencia, donde uno de ellos tiene familiares.

El pasado marzo llegaron a Andorra 39 médicos y enfermeros cubanos al Hospital Nostra Senyora de Meritxell. En mayo, regresaron 13 a Cuba y un poco antes otros tres. La despedida final del resto de la brigada está prevista para el sábado.