¡Le dijo que sí! Así fue la espectacular propuesta de matrimonio entre dos cubanas en Miami

La historia de amor entre las cubanas Lizandra y Yuli, radicadas en la ciudad de Miami, sumó un nuevo capítulo lleno de emoción y romanticismo.

En un escenario decorado con cientos de rosas rojas, velas encendidas y una gran estructura en forma de corazón, una de ellas se arrodilló para pedir matrimonio a su pareja, en una noche que quedará grabada para siempre.

El momento fue compartido en TikTok y rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la pareja, quienes ya habían conquistado las redes al contar cómo comenzó su relación.

En las imágenes se ve a Lizandra, vestida de negro, arrodillarse ante Yuli, que lucía un elegante vestido rojo, mientras de fondo brillaban las luces de la ciudad y la icónica guitarra del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. Entre lágrimas, sonrisas y aplausos de los presentes, la respuesta fue un rotundo “sí”.

Tras el emotivo momento, ambas se fundieron en un abrazo y un beso que selló su compromiso, mientras la decoración —una alfombra roja rodeada de pétalos y velas— añadía el toque perfecto de película romántica.

La pareja, que se ha convertido en inspiración para muchos cubanos dentro y fuera de la Isla, compartió su felicidad con un mensaje breve pero lleno de sentimiento: “¿Quieres ser más que mi novia?”.

Su historia de amor, marcada por la complicidad y la superación lejos de Cuba, sigue sumando momentos inolvidables y demuestra que el amor verdadero no tiene fronteras.