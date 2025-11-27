Pareja de cubanas de Miami cuenta su historia de amor y derriten las redes: "Le pedí matrimonio"

El amor entre dos cubanas está derritiendo corazones en las redes sociales. Lisandra y Melissa, una pareja residente en Miami, contaron en un video de TikTok cómo se conocieron y cómo, después de meses de miradas, coincidencias y complicidad, su historia terminó en compromiso.

El video, publicado por la usuaria @lizandracast8, se ha vuelto viral por la naturalidad y ternura con que ambas relatan su historia. “Aquí va la historia de cómo nos conocimos”, comienza diciendo una de ellas, mientras la otra sonríe y completa las frases entre risas.

Todo empezó, según contaron, en las populares fiestas en la piscina que se realizaban los domingos en Hard Rock, en Miami. Melissa fue invitada por un amigo fotógrafo que trabajaba en el evento y, casualmente, la sentó en la misma mesa donde estaba Lisandra.

“Yo estaba hablando con mi amigo cuando ella llegó y saludó. Tenía una voz que me llamó la atención, y cuando la vi pensé: uff, y esta voz…”, recordó Melissa, mientras Lisandra no podía contener la risa.

Aunque en aquel momento Lisandra tenía pareja, Melissa confesó que desde esa noche no pudo sacarla de su mente:

“Me pasé toda la fiesta mirándola. Al otro día les conté a mis amigas y a todo el mundo que me gustaba. Pero respeté su relación.”

Durante los meses siguientes, Melissa la seguía en redes sociales, veía sus historias y hasta bromeó diciendo que “le quitaba el follow” (dejar de seguir y volver a seguir) como juego inocente. Hasta que un día descubrió que Lisandra estaba soltera.

Tiempo después, el destino volvió a cruzarlas en otra fiesta, esta vez en el club Babylon, y ahí comenzó su historia de amor. Desde entonces no se separaron.

Hoy viven juntas, se describen como dos mujeres felices que se dan “paz” y pueden ser ellas mismas sin miedo. Recientemente, una de ellas le pidió matrimonio a la otra, y anunciaron emocionadas que pronto se casarán.

“Estamos felices porque nos damos paz y podemos ser nosotras mismas, una con la otra”, dijeron en el video, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios de apoyo de la comunidad cubana.

La historia de Lisandra y Melissa ha conmovido a muchos usuarios que celebran su amor y la libertad con que lo viven. En tiempos en que aún persisten prejuicios, su historia es también una muestra de valentía y autenticidad.