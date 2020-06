Niegan indulto a dos de los jóvenes implicados en el robo de la lancha de Regla en 2003

El Tribunal Supremo Popular de Cuba rechazó la solicitud de indulto a dos de los jóvenes que participaron en 2003 en el intento de secuestro de la conocida lancha de Regla para huir del país.

Julia Estrella Aramburo, madre de Harold Alcalá Aramburo y tía de Maykel Delgado Aramburo, recibió el viernes una notificación del máximo órgano de justicia cubano en la que se negaba el indulto solicitado por ella en enero de 2020 alegando que los acusados constituían un "peligro social", informó la emisora Radio Martí.

Aramburo contó a la radioemisora que el viernes le entregaron en su casa un sobre sin remitente que contenía una carta con membrete y firma del Tribunal Supremo respondiendo su petición al gobernante Miguel Díaz-Canel a inicios de año, explicó.

La mujer, quien es activista de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática y Dama de Blanco afirmó que documento informaba que el TSJ no podía conceder el perdón porque los prisioneros están sancionados por un "delito grave" que reviste "peligrosidad social".

"Ellos no tenían antecedentes penales, no mataron ni lesionaron a nadie, no entiendo por qué diecisiete años después son un peligro social", expresó.

El sábado, en su perfil de Facebook, Julia Estrella afirmó: "Las madres y familiares de los tres fusilados por el régimen cubano por un intento de salida del país, sin haber derramado una gota de sangres y los cuatro condenados a cadena perpetua, en las mazmorras castristas hace 17 años, enfermos y sin salir ni tan siquiera a ver el sol, pedimos ante el mundo JUSTICIA Y LIBERTAD, BASTA YA".

El abogado Edilio Hernández, quien ha estado al tanto del caso, dijo que el Tribunal Supremo no tiene jurisdicción sobre las funciones del presidente, a quien fue enviada la solicitud de indulto.

"El presidente Miguel Díaz-Canel ya tenía esa facultad de acuerdo a la Constitución; por tanto, es quien debió contestar, o sus asesores", explicó.

Este jurista ha subrayado en varias ocasiones que el proceso penal por Actos de Terrorismo de la Ley 93/01 contra los jóvenes -11 en total- fue ilegalmente sumarísimo, realizado en menos de 15 días y con total ausencia del debido proceso.

También ha señalado que las leyes violentadas fueron, “Toma de rehenes” que acarrea una condena de entre diez y veinte años, y “Actos contra la seguridad marítima” con castigos de diez a treinta años de privación de libertad.

A su juicio, tomando en cuenta la ausencia de heridos o fallecidos en los sucesos "los jueces actuantes nunca debieron fallar penas de muerte ni privaciones perpetuas de libertad".

Harold Alcalá Aramburo y Maykel Delgado Aramburo cumplen sentencia de cadena perpetua en el Combinado del Este de La Habana junto a Ramón Henry Grillo y Yoanny Thomas González por tratar de secuestrar la lancha “Baraguá”, que hacía el trayecto entre el municipio Regla y La Habana Vieja.

Los primos Harold Alcalá Aramburo y Maykel Delgado Aramburo. Facebook Estrella Aramburo.

El caso fue conocido mundialmente en 2003 porque tras una detención de apenas nueve días el hecho, en el que no hubo muertos ni heridos, fue juzgado y la justicia cubana decretó la pena de muerte para los principales encausados, los jóvenes Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac.

Otras cuatro personas fueron condenadas a penas de entre 2 y 30 años.