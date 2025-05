Inteligencia ucraniana revela aumento del reclutamiento de mercenarios cubanos por parte de Rusia

Vídeos relacionados:

La inteligencia militar ucraniana reveló el aumento alarmante en el reclutamiento de ciudadanos cubanos como mercenarios por parte del ejército ruso, como parte de su estrategia para reforzar las tropas en la guerra contra Ucrania.

Según un informe difundido por el proyecto de inteligencia "I Want to Live" del Ministerio de Defensa ucraniano, más de 1,000 cubanos ya han sido identificados como combatientes bajo contrato con las Fuerzas Armadas de Rusia, citó el medio News Ukraine.

Lo más leído hoy:

Las autoridades ucranianas confirmaron que han verificado los nombres y datos personales de 1,028 cubanos que firmaron contratos con el ejército ruso entre 2023 y 2024.

Sin embargo, aclara que las cifras preliminares sugieren que hasta 20,000 ciudadanos cubanos podrían haber sido reclutados, bajo engaños y presionados por la crisis en la isla.

De acuerdo con el informe, estos reclutas no actúan como voluntarios informados, sino que son captados mediante un esquema que combina “sobornos, engaños y coerción”.

A muchos de ellos se les prometen empleos civiles en Rusia, como en almacenes, obras de construcción o seguridad, con salarios de entre $2,000 y $2,500 mensuales, una cifra exorbitante comparada con el ingreso medio en Cuba, que ronda los $30 mensuales, señala el informe.

Los contratos se redactan exclusivamente en ruso, lo que dificulta que los firmantes comprendan plenamente los compromisos asumidos.

En 2023, las autoridades cubanas informaron la detención de 17 personas acusadas de participar en redes de reclutamiento para la guerra rusa. Los cargos incluían traición a la patria, con penas que podían llegar hasta 30 años de cárcel o incluso la pena de muerte.

No obstante, la inteligencia ucraniana asegura que el reclutamiento no solo no se detuvo, sino que ha crecido desde entonces, extendiéndose a otras nacionalidades como nepalíes, esrilanqueses y ciudadanos de Asia Central, quienes también conforman la base de los mercenarios extranjeros de Rusia.

Frente a esta situación, Kiev exhortó al régimen de La Habana a impedir la participación de ciudadanos cubanos en el conflicto y detener el flujo de combatientes hacia las líneas rusas en Ucrania.

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido declaraciones públicas sobre la nueva denuncia.

El uso de mercenarios por parte de Rusia se ha intensificado tras los crecientes problemas de reclutamiento interno.

A inicios de abril, Ucrania confirmó también la captura de dos ciudadanos chinos que combatían junto a las fuerzas rusas en la región de Donetsk. Según medios rusos, al menos 51 soldados chinos han firmado contratos con el ejército de Moscú.

El informe ucraniano subraya que el uso de combatientes extranjeros no solo plantea desafíos legales y éticos, sino que también pone en evidencia el desgaste y la dependencia de Rusia hacia recursos humanos externos para sostener su ofensiva militar.

Preguntas frecuentes sobre el reclutamiento de mercenarios cubanos por parte de Rusia