Pendiente a juicio el corresponsal de ABC en La Habana por causa desconocida

El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal del medio español ABC en La Habana y reportero de Diario de Cuba, se encuentra detenido desde el domingo y pendiente a juicio el próximo martes 7 de julio por una causa que sus familiares desconocen.

“Hay varias versiones, en una me dijeron que fue 'desacato a la autoridad', en otra que estaba apoyando las protestas a raíz de la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández a manos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la otra es que estaba grabando un video”, explicó su hermano Leonel Rodríguez a DDC.

“Cuando fui ayer a recoger las cosas para llevárselas a donde está detenido, una vecina me dijo que se lo llevaron de su casa, así que no sé cuál versión creer, porque no lo he visto todavía”, señaló. Asimismo dijo que Jorge Enrique “fue trasladado para el centro de procesamiento penal conocido como el Vivac” en La Habana.

Rodríguez ha sufrido varias detenciones por parte del régimen, pues sus publicaciones en redes sociales y medios suelen criticar sin tapujos las fallas y atropellos del totalitarismo, encabezado hoy por el gobernante Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

El pasado mes de abril, lo acusaron de "difundir noticias falsas" durante un intercambio con agentes de la Seguridad del Estado, los cuales le comunicaron entonces que tenía un proceso abierto por tal motivo. En marzo, también había sido detenido tras un control policial a las afueras de La Habana .

Ahora el presunto delito de “desacato” en su contra, podría representar una multa o una pena de 2 años de cárcel. “Todo indica que en esta ocasión ha sido por la amplia cobertura sobre el caso de Hansel Hernández”, sostiene su hermano en declaraciones a ABC.

La muerte de Hernández en Guanabacoa después de que un policía le disparara, ha desencadenado numerosas reacciones y críticas por el incidente, el cual es comparado con el que provocó la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Las desavenencias han cobrado fuerzas luego de que los reportes oficiales indicaran que el fallecido tenía una conducta delictiva e incluso agredió con piedras al oficial que acabaría disparando contra él.

Sin embargo, las condiciones del suceso no han sido debidamente esclarecidas. Una nota del Ministerio del Interior, que tampoco arroja muchas luces sobre los sucesos, expone que Hernández fue sorprendido robando piezas de una estación de ómnibus y perseguido por dos kilómetros. Durante el recorrido apedreó al policía que lo seguía, provocándole lesiones, ante lo cual este último abrió fuego y terminó abatiendo al joven.

Este martes se convocó a varias protestas pacíficas en la isla como respuesta a los acontecimientos, pero desde horas tempranas las autoridades comenzaron a hostigar y emprender acciones para intentar que activistas y periodistas independientes llegaran a los lugares donde estaban previstas las concentraciones, uno de ellos era el Cine Yara en La Habana.

Desde múltiples perfiles en redes sociales, se denunciaron acciones del régimen como arrestos arbitrarios o la suspensión de datos móviles a los posibles participantes, para impedir que pudieran trasmitir las incidencias desde los puntos a los que habían sido convocados.