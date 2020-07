Hijo de José Daniel Ferrer denuncia violencia y tortura policial en Cuba

José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció que este martes fue golpeado y torturado en un carro jaula durante siete horas. Tanto él como José Daniel Ferrer García fueron detenidos por la policía en Santiago de Cuba al intentar salir de su casa para ir a las protestas pacíficas por el joven muerto en Guanabacoa, La Habana, por el disparo de un policía.

"Me detuvieron violentamente, me dieron golpes, me pasaron la goma de un Lada por los pies. De ahí me llevaron a un carro jaula, me tuvieron siete horas en un calor insoportable. Cuando me fueron a meter en la patrulla me tiraron contra (ella) y me di en el hombro", dijo el joven de 17 años en un video en Twitter.

Ferrer Cantillo enseñó la herida en uno de sus hombros y en el video del momento justo de la detención se puede ver la violencia con la que fue tratado por el agente.

El líder de UNPACU reiteró en otro tuit: "a mi hijo le pasaron con la llanta de un auto por encima de su pie. Lo lesionaron y luego lo torturaron en un carro jaula durante 7 horas a muy alta temperatura".

Ambos fueron liberados tras pasar varias horas detenidos.

Desde el lunes Ferrer denunció la presencia de la policía en su casa y sede de UNPACU en Santiago de Cuba. La Seguridad del Estado llegó a poner un candado en su vivienda para que no salieran a la calle y les cortó Internet, según informó su hermana Ana Belkis Ferrer García.

La UNPACU fue una de las organizaciones independientes que convocó a las protestas para exigir justicia por Hansel Hernández, mayor libertad de expresión en Cuba y la liberación de los presos políticos. Sin embargo, la policía y los cuerpos de seguridad del gobierno impidieron a los activistas, artistas y periodistas salir de sus casas.

Según datos publicados en Facebook por la abogada independiente Laritza Diversent, al menos 48 cubanos fueron detenidos este martes por la policía. Entre ellos Ferrer, su hijo y otros activistas de UNPACU.

Además, más de 80 ciudadanos también fueron mantenidos bajo arresto domiciliario con la amenaza de ser detenidos si salían de sus viviendas para asistir a la marcha pacífica para pedir justicia para Hansel Hernández.