Cierran restaurante en Morón tras derrumbe del puente de acceso

El emblemático restaurante La Atarraya en Morón ha cerrado sus puertas tras derrumbarse el puente que le daba acceso. El establecimiento, localizado a 4 km del centro de Morón al norte de la provincia cubana de Ciego de Ávila, y con capacidad para 120 comensales, fue inaugurado hace más de 70 años.

Ubicado sobre unos pilotes en las aguas de la Laguna de la Leche, el mayor lago natural de agua dulce del país, el icónico sitio gastronómico en Ciego de Ávila sufrió "un inesperado desplome de la mitad del puente", informó en Facebook Leonel Iparraguirre Gonzáles, periodista y locutor en Morón.

"Hace unos años sucedió un incidente similar y fuerzas constructoras del territorio asumieron su reconstrucción" dijo Iparraguirre Gonzáles, quien compartió imágenes del estado actual del puente.

En las redes muchos usuarios lamentaron el suceso y se refirieron a la necesidad de preservar sitios como estos y de realizar labores de remodelación sólidas y no parches que solo posponen acciones más a largo plazo y ponen en riesgo no solo el estado constructivo de los inmuebles y el disfrute de ellos, sino la vida de las personas que por azar pudieran estar en ese momento en el lugar.

"No podemos seguir construyendo para 2 años ... así no se logra un país próspero; es una pena que no le pongamos ganas a preservar lo poco que tenemos los moroneros para disfrutar en familia y al alcance de todas las situaciones económicas", comentaron algunos.

"Decididamente se debe buscar un buen equipo de ingeniería porque se rompe siempre del mismo modo; necesita un trabajo de ingeniería para buscar firmeza en los suelos y todo tipo de fortaleza constructiva. No debe hacerlo cualquiera" cuestionaron otros en alusión a que no es la primera vez que algo así ocurre.

"¿Se imaginan qué hubiera sucedido si en ese momento en ese lugar pasaran niños?", sentenció otra persona.

La Atarraya, su red de carpas y ranchones y otros establecimientos acababan de reabrir después de semanas de parón por la epidemia de coronavirus en Cuba.

"La Atarraya, su red de carpas y ranchones, La Cueva y otros establecimientos, reiniciaron sus servicios habituales, con la exigencia de las medidas de distanciamiento de mesas, uso del nasobuco y lavado de las manos en la entrada de la unidad" había reportado el día previo el propio periodista.

Recientemente la televisión local hizo un reportaje sobre el recinto, uno de cuyos atractivos es, además de los platos típicos de mariscos y pescados, los paseos en lancha por las aguas del lago.

Previamente el oficialista Granma se había referido a la necesidad de "resolver la inestabilidad con los servicios de agua y de transporte, y asignarle un poco de más corriente para que los dos ranchones aledaños se sumen al buen servicio".

La Atarraya antes de perder el puente / Radio Surco- Idael Varela Ferrer

Hace escasos días, se produjo el desplome de una terraza en un restaurante estatal en Trinidad que se saldó con una mujer herida.