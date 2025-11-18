Tragedia en Miami: Joven cubano muere tras colapsar sobre él pared de una casa en construcción

Vídeos relacionados:

Jorge Esteban Rojas Rodríguez, un joven cubano de 29 años, perdió la vida este lunes al caerle encima una pared de concreto de una casa donde trabajaba como obrero de la construcción en Miami.

El trágico incidente ocurrió cerca de las 11 de la mañana, en una vivienda en remodelación ubicada en el 2907 SW de la avenida 22, en el barrio de Coconut Grove, informó la Policía de Miami, que dio a conocer la identidad de la víctima en horas de la tarde.

Imágenes aéreas difundidas por varios canales de televisión mostraron el sitio de la obra en construcción donde se produjo el derrumbe y aún yacía el cuerpo de Rojas cubierto con una lona amarilla.

Los videos captaron también el momento en que la esposa y otros familiares del joven cubano llegaron al lugar, completamente devastados.

“Nosotros recibimos una llamada de un trabajador que estaba en una casa bajo construcción, en la cual una pared le cayó encima a uno de los trabajadores”, dijo Mike Vega, vocero de la Policía de Miami a Telemundo 51. “Desafortunadamente, aunque trataron de sacar todos los ladrillos, toda la pared encima de él, no llegaron a salvarle la vida”.

Vega reveló la identidad de la víctima, quien iba a cumplir 30 años el próximo lunes 24 de noviembre.

“Es algo desafortunado y estamos investigando el caso, pero parece que esto fue un incidente horrible que le tomó la vida a este hombre”, lamentó.

Rojas era natural de Holguín y había llegado a Estados Unidos en febrero de 2024.

Residentes en Coconut Grove dijeron que, poco antes de las 11, escucharon un ruido y se acercaron al inmueble.

“Oí un grito, pero un grito muy extraño. Aparentemente, el muchacho estaba trabajando en la pared y le cayó encima y lo mató”, dijo un vecino identificado como Joe Olozaga.

Comentó que la vivienda iba a ser reconstruida. “Para mantenerla tienes que mantener como 50 % de las paredes originales. Cuando es una casa así hay que reforzar las paredes y quizás estaba en ese proceso y se le fue la pared encima, el pobre”, expresó.

Según Telemundo 51, las labores de construcción al parecer habían comenzado hace menos de un mes.

Asimismo, reveló que un representante de OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) llegó al lugar y habló con los trabajadores de la obra. La casa fue clausurada por seguridad y mientras se realiza la investigación.

La compañía a cargo de la construcción de la casa donde ocurrió el fatal accidente es J&M Primos Construction, reveló Univision 23.

Las autoridades investigan qué pudo haber causado el derrumbe, que terminó cobrando la vida del joven cubano.