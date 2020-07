Murió Ennio Morricone, compositor de las bandas sonoras de míticas películas

El compositor Ennio Morricone ha muerto a los 91 años tras sufrir una caída, según ha publicado la agencia italiana ANSA y ha confirmado su familia y otras fuentes cercanas.

La nota oficial asegura que el maestro "ha conservado hasta el final lucidez y gran dignidad" y que estuvo acompañado hasta el último momento por su amada esposa María.

Morricone (Roma, 1928), considerado como uno de los mejores compositores de la historia del cine, ha fallecido en una clínica de Roma por las complicaciones de una caída sufrida en los últimos días, según han avanzado los medios italiano. Murió durante la noche en la clínica Campuos Biomedico de la capital italiana, donde se encontraba ingresado tras fracturarse el fémur como consecuencia del accidente.

Morricone ganó el Oscar por una de sus últimas creaciones, Los odiosos ocho de Quentin Tarantino, uno de sus grandes admiradores, aunque antes había recibido el Oscar honorífico.

Se le recordará por la partitura de obras maestras y fundamentales de la historia del cine como El bueno, el feo y el malo, La misión, Novecento, Los intocables o Cinema Paradiso. El compositor italiano es autor de más de cuatrocientas bandas sonoras pero también ha compuesto música de cámara, piezas sinfónicas, óperas y cientos de canciones para artistas de música ligera y pop.

El artista se formó en todas las especialidades de la composición musical, pasión que le transmitió su padre. Comenzó a tocar la trompeta a los seis años y estudió en la Academia Nacional de Santa Cecilia en una época marcada por el hambre y la II Guerra Mundial. En 1961 realizó su debut cinematográfico con la banda sonora de la película El federal, de Luciano Salce. Alcanzaría fama internacional con la música de películas del género western spaghetti, dirigidas por Sergio Leone, su amigo desde la infancia.

Los espectadores cubanos lo recordarán, sobre todo, por la música de esas exitosas cintas: Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio o la citada El bueno, el feo y el malo, que conforman la Trilogía del dólar.

Pero al maestro no le agradaba que le relacionaran exclusivamente con las películas del oeste. "Es una camisa de fuerza, no entiendo cómo, después de todas las películas que he hecho, la gente siga pensando en Por un puñado de dólares. La gente está atrapada en el tiempo, hace treinta años. Mis composiciones para el western son quizás el 8% de lo que he hecho en total", declaró en una entrevista con Reuters en 2007.

De su exitosa relación con Leone también salió Érase una vez en América, una película que cuenta la historia de los niños judíos pobres de Nueva York que se convierten en mafiosos, acompañada de una deliciosa banda sonora, por la que Morricone ganó el BAFTA.

En su carrera musical destaca también la banda sonora de la película La misión, donde la música, tanto la litúrgica y posrenacentista de los jesuitas y como la étnica de los indios, es la clave fundamental para entender el filme La banda sonora de este filme magistral ganó el Globo de Oro y estuvo nominada a los Oscar.

El compositor desarrolló también una estrecha amistad con el director Giuseppe Tornatore, cuyo filme Cinema Paradiso fue premiado con el Oscar a la mejor película extranjera en 1989.

Morricone fue nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia y Comendador, Gran Oficial y Caballero de Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana y por su dilatada carrera recibió un total 27 Discos de Oro y 7 de Platino y numerosos galardones: varios BAFTA, Globos de Oro, Grammy, David de Donatello, el León de Oro a toda una carrera en Venecia (1995) y el Polar de la Música (Suecia, 2010).

El galardón que cerraba esta avalancha de reconocimientos llegó en 2007, cuando la Academia de Hollywood le concedió el Oscar honorífico a toda su carrera. "El premio es un honor pero que no añade nada a los valores esenciales de un músico. Sin el Oscar, mi vida profesional continuaba tranquilamente y siempre dando el máximo", señaló el compositor en su día.

Hace apenas unas semanas, Morricone recibió en España el Premio Princesa de Asturias junto a otro maestro, John Williams, por "el valor fundamental de la creación musical para el cine".