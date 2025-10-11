¡Que viva el circo!: Matanzas celebra Semana de la cultura en plena crisis sanitaria

Convocar a fiestas y actos masivos en pleno contexto de crisis es una táctica recurrente de las autoridades cubanas

Vídeos relacionados:

La ciudad de Matanzas inauguró hoy la edición 50 de la Semana de la cultura con un pasacalle desde la Plaza de La Vigía hasta el parque de la Rueda Dentada, protagonizado por la Banda Provincial de Conciertos y varios proyectos socioculturales.

El evento, organizado por las autoridades locales, celebra el aniversario 332 de la fundación de la ciudad, el centenario del natalicio de Fidel Castro (1926-2016) y los 95 años de Armando Hart Dávalos (1930-2017).

El programa incluye presentaciones escénicas de agrupaciones locales, como Danza Espiral, Teatro El Mirón Cubano y Teatro Icarón, y homenajes a figuras destacadas de la cultura matancera, entre ellas René Quiroz y Zenén Calero Medina, informó el periódico oficial Girón.

Sin embargo, la festividad ha generado críticas en redes sociales, donde numerosos residentes expresaron indignación por la realización de celebraciones en un contexto de crisis sanitaria, escasez de medicinas y prolongados apagones.

“Cuba está en una situación epidemiológica crítica, con falta de medicamentos y apagones, y aun así el gobierno autoriza fiestas”, cuestionó una usuaria.

Mientras, otra comentó: “Todo muy bonito, pero los que estamos enfermos con este terrible virus, nadie se preocupa por nosotros; no hay pesquisas ni fumigación, y los mosquitos no nos dejan vivir”.

Lo más leído hoy:

Las reacciones reflejan el malestar creciente entre los matanceros, que perciben desconexión entre la agenda oficial y la realidad de una provincia afectada por brotes de arbovirosis y deterioro de los servicios básicos.

Para muchos, la cultura hoy se celebra entre la fiebre, el humo de los apagones y el zumbido incesante del mosquito.

Autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap) en Matanzas advirtieron que “el dengue mata”, aunque descartaron cualquier muerte por esta enfermedad ni por el virus del chikungunya en la provincia, que enfrenta desde hace semanas un repunte de casos febriles y una creciente presión sobre el sistema sanitario.

Al respecto, anunciaron la movilización de unos 2,500 estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas para apoyar las acciones de control de arbovirosis.

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, aseguró que no se han registrado muertes por dengue ni chikungunya en la occidental provincia, pese a los reportes de colapso sanitario y aumento de casos febriles en la provincia.

La insistencia en que “no hay fallecidos” contrasta con denuncias ciudadanas y reportes médicos extraoficiales que apuntan a un escenario mucho más grave, en una provincia donde el colapso sanitario ya es visible.

Convocar a fiestas y actos masivos en pleno contexto de crisis es una táctica recurrente de las autoridades cubanas, lo que subraya una preocupante priorización política sobre el bienestar ciudadano. Para muchos, es la prueba de una profunda indolencia institucional.

Millones de cubanos estaban a oscuras debido al colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cuando, en septiembre, el gobierno cubano inauguró con pompa la más reciente edición del Festival Internacional Varadero Gourmet en el Centro de Convenciones Plaza América, en Varadero.

Pese al colapso energético, la escasez de alimentos y la creciente desesperanza de la población, el gobierno local de Bayamo celebró del 7 al 10 de agosto las llamadas Fiestas Populares, un espectáculo festivo que contrasta brutalmente con el drama diario que vive la mayoría de los cubanos.

En julio pasado, con un Holguín a oscuras y en crisis, el gobierno local organizó la denominada Fiesta Cristal, un jolgorio con cerveza y conciertos que provocó indignación popular por su derroche y oportunismo.

El uso desmedido de electricidad para alimentar luces, sonido y carpas refrigeradas también levantó cuestionamientos, mientras los vecinos del reparto holguinero El Llano reportaban días completos sin electricidad.

En febrero, la versallesca cena como parte de la celebración del Festival del Habano en el Capitolio de La Habana, fue un claro ejemplo de esta desconexión.

Mientras el país enfrentaba apagones masivos y carencias básicas, la élite se congregó en la sede de la Asamblea Nacional para celebrar la exclusividad del tabaco cubano en un evento que dista mucho de las penurias cotidianas del ciudadano común.

La primera dama, Lis Cuesta, ha defendido públicamente la realización de estos eventos de lujo, argumentando que "forman parte de la identidad nacional y no pueden ser suspendidos".

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Sanitaria y Celebraciones en Matanzas