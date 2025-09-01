¡Motores al máximo en Varadero! Cubano comparte video que deja a todos mirando dos veces

Algunas de las motos que desfilaron y compitieron en el evento motero de Varadero.

Varadero rugió, pero esta vez no por las olas del mar, sino por el estruendo de motores y el entusiasmo contagioso de cientos de cubanos que se reunieron para disfrutar de un desfile motero.

El creador de contenido Ihosvany Pérez, conocido en Instagram como @konkarma_, capturó la esencia del evento en un video lleno de adrenalina, buen humor y sabor local que ya circula con fuerza en redes sociales.

“Atiende para acá mi consorte, carrera de alto cilindro en Varadero”, anuncia @konkarma_ al inicio del video, mientras la cámara recorre el inicio del evento y muestra a decenas de motos listas para la acción.

Con un estilo desenfadado, este apasionado del mundo motor describe a cada uno de los protagonistas con apodos como el mulatón, el cebolla, el indio o papito en el semáforo, en una narrativa que recuerda más a una película cubana de barrio que a un campeonato oficial.

Pero aunque el ambiente pueda parecer informal y callejero, la realidad es que este tipo de carreras ya cuentan con un nivel de organización que busca mantenerse dentro de los márgenes legales.

Así lo confirmó en 2024 el medio oficialista Girón, que aseguró que el evento se realiza en el área pavimentada del antiguo aeropuerto de Santa Marta con apoyo del Instituto Nacional de Educación Física y Recreación (INDER), la policía, Salud Pública y proyectos de desarrollo local.

“Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que este es el Honda más rápido de Kaguama”, comenta @konkarma_ mientras muestra a uno de los competidores más veloces. Y no es para menos, entre los modelos que se lucieron están potentes motocicletas deportivas, motos eléctricas personalizadas e incluso triciclos BRP que parecen salidos de una exhibición internacional.

Las carreras se dividen por categorías de alto y bajo cilindraje, incluyendo una modalidad libre y otra específica para eléctricas. Quienes deseen participar pueden contactar directamente a los organizadores, que mantienen grupos activos de WhatsApp para las prácticas y el calendario de eventos.

Más allá del ruido de los motores, la verdadera gasolina que impulsa este tipo de encuentros es el deseo de compartir, de crear comunidad y de mantener viva la pasión por la velocidad en un país donde pocas cosas avanzan rápido.

En medio de las carencias, los apagones y las frustraciones del día a día, espacios como este se convierten en oasis de alegría, creatividad y esperanza.

Porque si algo ha demostrado el cubano, es que cuando no hay pista, se inventa; cuando no hay apoyo, se organiza; y cuando todo parece estar en pausa, siempre queda una moto lista para arrancar.

