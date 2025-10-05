Denuncian agresión de un policía a un anciano en Santiago de Cuba 

Vídeos relacionados:

Un hombre de 69 años fue presuntamente agredido por un agente policial en Santiago de Cuba cuando se dirigía a su trabajo durante la madrugada del pasado 3 de octubre.

El hecho fue denunciado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en una publicación realizada este domingo en Facebook, donde identificó a la víctima como Omar Tejeda Centilet, residente en la zona de Calle Nueva y San Francisco, en el municipio cabecera.

Según su relato, el anciano fue atacado sin motivo aparente por un oficial de la Policía Nacional que se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la denuncia, el suceso ocurrió alrededor de las cinco de la mañana, cuando Tejeda caminaba por la calle Barnada, completamente a oscuras, rumbo al Aeropuerto Internacional “Antonio Maceo”, donde trabaja como eléctrico.

Vestía su uniforme y llevaba una mochila con su almuerzo y herramientas de trabajo cuando un hombre sin identificarse le ordenó detenerse.

Temiendo ser asaltado, aceleró el paso hacia la esquina de Aguilera, donde hay iluminación pública, sin saber que el individuo era un policía.

El agente habría ordenado a un perro que lo atacara, causándole una mordida en la pierna, antes de abalanzarse sobre él y golpearlo.

Durante el forcejeo, la víctima notó que su agresor portaba un arma de fuego y vestía de civil.

Aun después de esposarlo, el oficial continuó golpeándolo, según testigos presenciales citados por el periodista.

La agresión se extendió hasta las inmediaciones del edificio del Partido Provincial, donde el uniformado —identificado por vecinos como “Yurito”, jefe de grupo del patrullaje en el centro de la ciudad— le habría causado heridas en la cabeza, fracturas costales y múltiples hematomas.

“Testigos relataron que solo la intervención de una persona que salió desde el edificio del Partido logró detener la agresión, al ver que el anciano, esposado y ensangrentado, ya no podía defenderse”, subrayó Mayeta.

Una empleada de una cafetería cercana también intervino al reconocer a Omar como “un hombre serio y trabajador”.

Tras el incidente, el policía habría intentado ocultar lo ocurrido y se habría ordenado eliminar los registros médicos del hospital donde fue atendido.

La familia denunció la desaparición de certificados de cirugía, ortopedia, medicina interna y neurocirugía, a pesar de las lesiones sufridas.

Según Mayeta, Tejeda permanece en recuperación, con evolución estable, aunque presenta secuelas físicas y emocionales.

Sus familiares exigen una investigación inmediata y sanción para el agente implicado, quien, según aseguran, continúa activo en su cargo.

“Mi padre no es un delincuente. Iba a trabajar. Fue atacado por un policía en estado de embriaguez que usó un perro callejero entrenado para agredir personas. No queremos silencio, queremos justicia”, declaró uno de sus familiares al periodista.

Casos recientes de brutalidad policial en Cuba han generado un creciente rechazo social, especialmente cuando las víctimas son ciudadanos vulnerables o en contextos de indefensión.

En Güines, un adolescente fue arrestado violentamente por vender viandas en un parque.

Vecinos denunciaron que el joven, huérfano y conocido por su buena conducta, fue reducido con fuerza excesiva por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, lo que fue calificado como acoso y abuso de poder.

Hechos similares ocurrieron en Centro Habana, donde un hombre fue agredido tras protestar pacíficamente contra las tarifas de ETECSA.

Según su testimonio, fue conducido a una estación policial donde fue golpeado en un cuarto oscuro, inmovilizado y sometido a intentos de asfixia con agua.

La víctima denunció el abuso con respaldo médico que certifica las lesiones sufridas.

También en la capital, imágenes de dos agentes golpeando sin motivo aparente a un joven albañil desataron indignación.

El incidente ocurrió en un parqueo, donde los oficiales lo interceptaron tras estacionar su moto.

Testigos aseguraron que el joven no opuso resistencia y que fue arrestado sin explicación previa, mientras la verdadera delincuencia queda impune, según denuncias ciudadanas.

En Matanzas, un hombre fue agredido por exigir atención médica urgente para su esposa. Agentes lo golpearon con tonfas y le rociaron gas pimienta en el hospital de Colón.

De forma estructural, un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos reveló que al menos 95 personas han muerto a manos de las fuerzas del orden en los últimos cinco años, incluyendo más de 40 reclusos en 2024.

Además, se registraron 287 casos de violencia policial no letal.

El documento señala que estas agresiones se concentran en opositores, manifestantes y ciudadanos empobrecidos, en un patrón de impunidad sistemática por parte del régimen.

Preguntas Frecuentes sobre la Violencia Policial y la Seguridad en Santiago de Cuba