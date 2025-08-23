Cubano en situación de calle es asesinado durante tiroteo policial en un parque de Iowa en EE.UU.

Un cubano en situación de calle fue asesinado en circunstancias no esclarecidas durante un tiroteo policial el pasado 15 de agosto en un parque de Denison, en Iowa, EE.UU.

La muerte de Freglys Antonio Campos, quien había perdido su trabajo tras la cancelación de su visa CBP One, ha causado indignación entre la comunidad latina, asegura un reporte de Telemundo.

El joven de 36 años pernoctaba en el parque tras ser desalojado de su vivienda por no tener ingresos.

Por su parte, el informe policial del Departamento de Denison detalla que “aproximadamente a las 11:30 p.m. del viernes 15 de agosto de 2025, la Policía de Denison respondió a una llamada de servicio en el Parque Washington de Denison”.

“El oficial de turno contactó a un hombre de 36 años, identificado como Feglys Antonio Campos Arriba. Campos se mostró reacio a cooperar y se produjo una confrontación física. Durante el altercado, el oficial sufrió lesiones graves y disparó su arma. Campos falleció en el lugar. El oficial fue trasladado al hospital, recibió tratamiento por sus lesiones y posteriormente fue dado de alta”, se lee en el informe.

“El oficial se encuentra actualmente en licencia administrativa remunerada, de acuerdo con la política del Departamento de Policía de Denison (…) Esta es una investigación en curso. La División de Investigación Criminal de Iowa (DCI) está llevando a cabo la investigación del tiroteo. Una vez finalizada, la investigación se remitirá a la Fiscalía del Condado de Crawford y a la Fiscalía General de Iowa para su revisión”, concluyen.

Migrantes cubanos han comenzado una recaudación de fondos para dar sepultura a este joven migrante cubano

“Freglys Antonio campos fue privado de la vida injustamente por policías locales en Denison Iowa las autoridades no dan razón, su único pecado fue quedarse sin trabajo ser corrido de su hogar y no tener familia cerca, solo pido que nuestra voz se escuche y se haga justicia”, se lee en la petición de Gofundme, organizada por Brenda Hernández, que ya se acerca a su meta de recaudación.

“Fregly vino a buscar mejorar su vida en Estados unidos sin embargo perdió su vida por el simple hecho de dormir en un parque sin molestar a nadie. El policía sigue trabajando como si nada suplicamos su apoyo ya que él no tenía familia en este pequeño pueblo su familia está en España y solo queremos que su cuerpo tenga un velorio memorable”, agregan.

De acuerdo con Telemundo, las autoridades no detallan las circunstancias exactas ni explicado si se aplicaron protocolos de desescalada en crisis de salud mental.

Campos era conocido por su carácter trabajador y reservado, afirma el reporte.

Tras la muerte de Campos, el pasado domingo un grupo de cubanos se congregó para protestar por su muerte frente a la policía de Denison, según el reporte del periodista independiente Alberto Arego.

“Estamos profundamente dolidos por lo sucedido el pasado viernes 15 de agosto en Washington Park, donde lamentablemente perdió la vida un miembro de nuestra comunidad Feglys A. Campos, en un hecho donde participaron oficiales de la policía”, dijo Iván Medrano en el grupo Cubanos en Denison, Iowa, según Arego.

“Sabemos que todos quisiéramos respuestas inmediatas, pero el proceso de investigación es lento. Aun así, es nuestro derecho como comunidad exigir claridad y transparencia. Varios miembros de la comunidad asistimos a la Policia de Denison lowa, pero no obtuvimos respuestas ya que la investigacion ahora está a cargo del Estado de lowa. Intenté comunicarme por teléfono, pero no obtuve respuesta”, agregó.

La muerte de este cubano viene a poner sobre la mesa la vulnerabilidad migrante en medio de las políticas de deportación implementadas por la Administración Trump.

