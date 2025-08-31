Bruno Rodríguez niega desapariciones y torturas en Cuba, mientras opositores son arrestados y silenciados

La represión policial y las detenciones arbitrarias son prácticas habituales contra opositores en Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró en redes sociales que la revolución cubana acabó con las desapariciones y torturas en la isla, una aseveración puesta en entredicho por las prácticas que el propio régimen sigue contra activistas opositores.

En no pocas ocasiones, las autoridades policiales y de la Seguridad del Estado apresan a ciudadanos violando las propias leyes de procedimiento penal y los mantienen en paradero desconocido por familiares y amistades durante horas.

El Canciller publicó en su cuenta de X que el “derecho a la vida” es el centro del sistema político cubano y que el país mantiene un compromiso contra las desapariciones forzadas, al tratarse de una grave violación de los derechos humanos.

Sin embargo, tal declaración contrasta con las denuncias por la detención arbitraria el 26 de agosto, en La Habana, de la activista Yamilka Laffita, conocida en redes sociales como Lara Crofs.

La activista fue interceptada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria cuando viajaba en un vehículo, tras salir de la casa del escritor y humorista Jorge Fernández Era, en el reparto Antonio Guiteras.

Testigos denunciaron en redes sociales que tras el arresto se desconocía su paradero, lo que generó reclamos públicos para exigir su liberación.

Horas más tarde, la propia Laffita confirmó en su perfil de Facebook que había sido liberada, pero denunció que el arresto fue violento y que resultó con una lesión en el pie derecho.

Fernández calificó de “fascistas” a los oficiales de la Seguridad del Estado que lo agredieron el 18 de julio, en la Unidad de Zanja, en Centro Habana, a donde fue conducido poco después de salir de su casa para realizar su habitual protesta pacífica en el Parque Central.

Al respecto, relató el episodio de agresión física y amenazas de muerte de que fue víctima. Asimismo, informó que la denuncia que intentó tramitar contra sus agresores en la unidad de la policía del municipio de Diez de Octubre, no procedió, pues se le dijo que se trataba de daños menores, pese a tener “certificado de lesiones en mano, expedido en el hospital Miguel Enríquez”.

“Nada, que los moretones en el rostro, las costillas y la espalda son solo magullaciones colaterales: que alguien le diga al teniente coronel Yoán que para la próxima se esmere y me saque un ojo”, ironizó.

A mediados de agosto, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) alertó sobre la desaparición forzada del preso político cubano Mario Alberto Hernández Leyva, tras más de 48 horas sin que se conociera sobre su paradero.

Hernández Leyva forma parte del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), una agrupación en contra del sistema político cubano.

Asimismo, en enero de 2023, el opositor y médico cubano Oscar Elías Biscet fue detenido al salir de su vivienda, ubicada en el municipio de Diez de Octubre, en la capital cubana, al cumplirse 10 años de la creación del Proyecto Emilia, del cual es líder fundador.

Su esposa Elsa Morejón explicó entonces que varias horas después de su detención por dos autos patrulleros y policías vestidos de civil, desconocía donde se encontraba y que, incluso, le cortaron el acceso a internet para evitar que difundiera la noticia del arresto de Biscet.

Una denuncia similar ocurrió en abril de 2022, cuando el opositor cubano Carlos Ernesto Díaz González, identificado en redes sociales como Ktivo Disidente, se encontraba en paradero desconocido luego de cuando salió a protestar en solitario por el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana, y ser apresado.

El contraste entre la retórica oficial y los hechos recientes deja en evidencia la distancia entre los discursos internacionales del régimen y la realidad que viven los opositores dentro de Cuba.

