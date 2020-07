Tribunal español abre el camino para juicio contra Meliá por sus hoteles en Cuba

El Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma de Mallorca, España, apoyó en una resolución la demanda de la familia de origen cubano Sánchez Hill contra la cadena hotelera Meliá al desestimar tres peticiones de esa compañía contra el proceso legal abierto en ese país europeo por la explotación en la isla de dos hoteles expropiados por el fallecido dictador Fidel Castro.

La resolución del 6 de julio, a la que tuvo acceso el diario local Vozpópuli, rechaza el supuesto "intento encubierto" de la familia cubana de saltarse la normativa europea de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada en un tercer país, la elevación del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la confidencialidad del proceso que comenzó en junio de 2019, poco después de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton de Estados Unidos.

El abogado de los Sánchez Hill, Alejandro Gimeno-Bayón, argumentó que Meliá incurre en el enriquecimiento ilícito y no incidió en las indemnizaciones por las confiscaciones de Castro, algo de lo cual la justicia española no se puede pronunciar por el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea a la Ley Helms-Burton.

Según la citada fuente, la documentación apunta que el caso "se resolverá única y exclusivamente una reclamación por enriquecimiento injusto".

En cuanto a la confidencialidad del caso, que Meliá alegó el temor a ser utilizado en tribunales de EE.UU., el juzgado apuntó que no hay pruebas que justifiquen medidas "tan restrictivas y contrarias al principio general de la publicidad de las actuaciones, esenciales en una sociedad democrática". Meliá puede recurrir esta resolución hasta este sábado.

No obstante, Meliá aseguró a Vozpópuli que "existen evidentes elementos fácticos y de derecho para que la demanda sea desestimada en su totalidad" y que "no está sorprendida de la decisión adoptada por el Juzgado de no plantear el incidente procesal de una cuestión prejudicial ante el TJUE, ya que la juez considera que puede resolverse con la estricta aplicación del derecho español aplicable".

La familia Sánchez Hill exige a Meliá una indemnización de unos diez millones de dólares por enriquecerse con la explotación de sus dos hoteles, Paradisus Río de Oro y Sol Río y Luna Mares, ambos expropiados en 1959 por Castro.

Aunque en un principio el caso fue archivado, en abril de 2020 la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca estimó el recurso de apelación presentado por la familia de origen cubano.