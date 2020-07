Eduardo Antonio vuelve con la cubana Arahis siete meses después de pedirle matrimonio a su exnovia colombiana

¡Donde fuego hubo, cenizas quedan! El cantante cubano Eduardo Antonio ha retomado la relación sentimental con la que fuese su novia por algo más de un año, la cubana Arahis Retureta.

Siete meses después de que El Divo de Placetas le pidiese matrimonio a una mujer colombiana llamada Patricia, todo apunta a que el artista ha decidido cerrar dicho capítulo y comenzar una nueva vida al lado de Arahís.

Así lo dio a conocer el propio Eduardo Antonio a través de su cuenta de Instagram con unas fotografías en la que apareces junto Arahis, a quien se le puede ver muy sonriente al lado del intérprete de La cuenta no da.

"Vivir, pues no sé si mañana", fue la frase que acompañó la primera publicación del cantante.

La pareja eligió el cumpleaños de ella para dar a conocer su reconciliación, pues el artista le dedicó unas palabras a la joven en la segunda instantánea en la que aparecen fundiéndose en un apasionado beso.

"Trigueñona, mi cienfueguera divina, feliz cumpleaños, yo te celebro con todo mi amor", añadió El Divo de Placetas en esta ocasión.

Arahis, natural de la ciudad de Cienfuegos, es madre de una niña y reside en la ciudad de Miami (Florida), donde es dueña de una agencia de viajes.

En mayo de 2018 Eduardo Antonio dio a conocer su romance con Arahis con varias imágenes que colgó en sus redes sociales y que posteriormente borró cuando rompieron a mediados de 2019.

"Es una joven cubana, cienfueguera, empresaria, es una mujer muy 'luchona', que me levanta muchísimo, que me da mucha energía. Una mujer que me gusta, una mujer con la que la paso muy bien, me divierto, me río y eso es lo importante en una relación", se refirió a ella en un programa de televisión.

Pero durante el tiempo que no estuvieron juntos, El Divo de Placetas se prometió con la colombiana Patricia en octubre de 2019 en una romántica pedida de mano que tuvo lugar en un restaurante y de la que se hicieron eco algunos medios de difusión locales de Florida.

Sin embargo, tanto el compromiso con Patricia como la boda que nunca se realizó parecen haber quedado en el olvido y finalmente Eduardo Antonio ha apostado por revivir aquellos sentimientos que le unieron en su día a la cubana Arahis.

