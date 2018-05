Esta es Arahis, la mujer que ha conquistado a Eduardo Antonio

¡Eduardo Antonio está enamorado! Al cantante cubano le han conquistado el corazón y la responsable es una mujer natural de la ciudad de Cienfuegos llamada Arahis Retureta.

La joven, es dueña de una agencia de viajes de Miami y madre de una niña a la que hemos podido ver compartiendo momentos junto a su mamá y el cantante.

“Es una joven cubana, cienfueguera, empresaria, es una mujer muy 'luchona', que me levanta muchísimo, que me da mucha energía. Una mujer que me gusta, una mujer con la que la paso muy bien, me divierto, me río y eso es lo importante en una relación”, confesó el artista al presentador cubano Carlucho durante una entrevista para un programa de televisión de Miami.

No ad for you

Si miramos las recientes publicaciones de “El Divo de Placetas”, podemos ver que su cuenta de Instagram se ha convertido en el reflejo visual de esta bonita relación que está viviendo.

Imágenes en las que no faltan los besos, la caricias, la complicidad y los gestos de cariño con Arahis, son algunas de las fotos que podemos encontrar en el perfil social del cubano.

En cuanto a cómo se conocieron y surgió el amor entre los dos, Eduardo Antonio confesó a Carlucho : “Esta mujer maravillosa era mi fan, o es mi fan, una mujer que me seguía en los conciertos y éramos amigos. Le gustaba Eduardo Antonio y un 14 de febrero ella estaba con otro novio, yo estaba cantando y ese día le vi algo diferente. La miré, estuve cantando, me arrimé a un tubo, porque era una discoteca, canté y bailé y yo creo que eso a ella le gustó”, concluyó.

Sin más, te dejamos con las fotografías más románticas de Eduardo Antonio y Arahis, el nuevo amor del intérprete que representó a Cuba en festival de la canción OTI 96':